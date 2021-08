Completato il murales contro la violenza sulle donne: sabato l'inaugurazione

Sabato 4 settembre l'opera realizzata da Elisa Veronelli per conto di Appello per Lecco sarà presentata al pubblico

Sarà inaugurato sabato 4 settembre alle ore 16 il murales contro contro i femminicidi e la violenza sulle donne realizzato in via Don Pozzi. Dipinto a fine luglio dall'artista Elisa Veronelli, è stato voluto e finanziato da Appello per Lecco ed è dotato di un Qr Code che che grazie alla scansione eseguita con un qualunque smartphone, “fornirà utili e concrete informazioni sul tema della violenza sulle donne nelle sue varie sfaccettature, sulla rete antiviolenza come accedervi e muoversi”.

Si tratta di un'opera permanente sulla quale c'è il patrocinio della Commissione pari opportunità del Comune di Lecco.