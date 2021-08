Muro crollato a San Giovanni, rimosso il materiale e iniziati i lavori di ripristino

Intervento di messa in sicurezza in corso in via Agliati. La parete franata aveva invaso la strada e travolto un'auto in sosta

Sono stati rimossi i massi e il materiale franati nella notte tra sabato e domenica in via Agliati a Lecco a causa del maltempo. Dopo un primo intervento avviato ieri, oggi sono entrate nel vivo le opere di messa in sicurezza del muro di contenimento sotto il campo sportivo dell'oratorio di San Giovanni. I lavori dovrebbero concludersi a breve.

"Strada liberata, manufatti pericolanti abbattuti, detriti rimossi - ha confermato Massimo Riva, residente nella palazzina di fronte al crollo - Domani (oggi ndr) faranno un intervento di contenimento e consolidamento del fronte franato. Lo spavento è stato tanto, ma è passato. Qualche danno, ma l'importante è che nessuno si sia fatto male".

La paura domenica notte è stata davvero tanta per i residenti della zona. Per fortuna nessuno nel momento del crollo dell'imponente muro nessuno stava passando da lì. La muratura ceduta ha tavolto anche l'auto di Vera, la moglie di Massimo Riva.

"Un grazie enorme va ai Vigili del Fuoco di Lecco e alla Polizia Locale che non hanno mai fatto mancare sostegno e presidio - ha aggiunto in un post su Facebook l'ex Consigliere comunale - Grazie anche all'Amministrazione comunale che si è attivata prontamente per dare l'incarico di mettere in sicurezza e ripristinare la viabilità che riprenderà tra qualche giorno. Grazie infine all'Impresa Edile Rigamonti per la professionalità e cura nell'esecuzione dei lavori. Domani ultimeranno".