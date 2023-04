Aprile al museo, tutti gli appuntamenti in programma

Sarà un mese di aprile intenso con le proposte culturali del Sistema museale urbano lecchese.

Fino al 18 giugno è possibile visitare la mostra "Futuristi. Una generazione all'avanguardia". Allestita al primo piano di Palazzo delle Paure, l'esposizione indaga la stagione delle Avanguardie e in particolar modo il Futurismo. Dai Dinamismi di Giacomo Balla agli Intonarumori di Luigi Russolo, fino alla bottiglia del Campari di Fortunato Deperto. Costo 10 euro (7 euro ridotto).

Dal 22 aprile al 14 maggio, in occasione della rassegna Monti Sorgenti, la Torre Viscontea ospiterà l'esposizione fotografica "Xtremes - North Groenlandia - Isola di Baffin, South Patagonia", che ruota intorno al racconto di alcuni percorsi esplorativi agli estremi verticali del pianeta. Ingresso libero.

Sabato 15 aprile alle 14.30 e alle 16 torna "Alla scoperta del tuo nome", l'appuntamento annuale di Disegniamo l'arte, un'occasione per i più piccoli di diventare grandi artisti, reinterpretando le opere delle collezioni museali dando così libero sfogo alla fantasia. La visita e il laboratorio sono gratuiti per i bambini partecipanti (età consigliata dai 5 ai 10 anni), mentre è previsto un biglietto di 4 euro per gli adulti accompagnatori, a eccezione di chi è in possesso dell'Abbonamento Musei Lombardia. La prenotazione è obbligatoria al numero 0341 286729 o all'indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it.

Infine, martedì 25 aprile alle 15 a Palazzo Belgiojoso si terrà "Lecco: il viaggio della Resistenza", una visita guidata che ripercorrerà i momenti fondamentali della resistenza lecchese per comprendere il contributo di Lecco alla liberazione dal Nazifascismo. Ingresso libero, ma a prenotazione obbligatoria all'indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it.

Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.museilecco.org e ai recapiti sopra indicati.