Emozioni in musica con "Brianza Classica"

Dopo il grande successo del concerto anteprima che si è svolto a Villasanta, torna "Brianza Classica" la rassegna dell?Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, con il primo appuntamento domenica 24 aprile a Missaglia. Alle 17 nella suggestiva cornice dell?antico Monastero della Misericordia, fiore all?occhiello della storia del paese, il maestro Matteoli insieme al soprano Giorgia Cinciripi e all?Ensemble Festa Rustica formata da Claudio Andriani e Leonardo Di Biase ai violini, Maria Vittoria Carosi al violino e viola, Marlise Goidanich al violoncello, Giampaolo Agus al contrabbasso e Luca Ambrosio all?organo, si esibiranno nel concerto Vallotti vs Haendel.

L'omaggio a due grandi artisti del Barocco musicale europeo

Attraverso copie di strumenti originali, omaggeranno e metteranno a confronto i due grandi artisti del Barocco musicale europeo. Georg Friedrich Haendel è compositore universalmente noto e intriso di cultura musicale italiana; di questi verranno presentate una bellissima e intensa cantata profana e una lunga e affascinante sonata per archi. Francesco Antonio Vallotti, è autore di sola musica sacra, oggi noto solo agli specialisti per la sua opera teorica ma all?epoca compositore rinomatissimo, attivo come Maestro di Cappella presso la Basilica del Santo a Padova. Di questo compositore sarà presentata una bellissima ?Lezione per gli Uffici delle Tenebre" per soprano con violoncello obbligato, oltre a due antifone mariane, per soprano e archi e continuo, tratte dall'ultima fatica discografica dell?Ensemble per la Da Vinci Classic.

Delizie di Brianza è il titolo della XIX edizione della rassegna che quest?anno punta il focus su due delle ricchezze maggiori della Brianza: le cosiddette ?Ville di delizia?, dimore storiche custodi di un passato che ci viene raccontato attraverso le costruzioni, gli affreschi, i dipinti e le collezioni di arte e oggetti che narrano la storia di chi ci ha vissuto e del periodo storico in cui erano frequentate e le altre delizie, quelle dei prodotti che questo territorio offre, le aziende che sono legate a questa terra e tutto ciò che producono.

Le tappe della prima parte della rassegna

Molte sono le tappe che toccherà la prima parte della rassegna, a partire da aprile a luglio e che riprenderà in autunno da settembre fino alla fine dell?anno. Missaglia appunto, il 24 aprile e poi ancora, Ornago il 15 e Seregno il 29 maggio, Caponago il 2, Casatenovo il 18 e Molteno il 19 giugno. A luglio farà tappa a Robbiate il 9, a Nova Milanese il 10, a Lissone il 16 e si concluderà a Oggiono il 17.

Per rispetto alle norme di sicurezza la prenotazione è consigliata secondo la seguente modalità: telefonare o scrivere al numero 335.5461501 a partire da una settimana prima del concerto. Il concerto è a ingresso gratuito. Si ricorda che, in ottemperanza alle normative vigenti, per accedere ai concerti è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Green Pass rafforzato. Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia. Gode del patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Lecco, e il sostegno di Banca Popolare di Sondrio. Pianoforti Riva è sponsor tecnico.