Applausi per lo show della Project Rock School: "Promuoviamo musica ed emozioni"

Successo per lo show pre natalizio della Project Rock School di Mandello e Olginate che continua così a promuovere la passione per la musica tra i giovani e non solo. "Grazie alla serata organizzata al teatro De Andrè di Mandello abbiamo avuto l'opportunità di mostrare al pubblico presente in sala il grado di preparazione degli alunni che frequentano le nostre scuole - ha commentato il direttore Stefano Marzocchi - Si tratta di esperienze musicali importanti, rese possibili anche grazie al sostegno delle due Amministrazioni comunali guidate dai sindaci Riccardo Fasoli e Marco Passoni. Un plauso va inoltre agli insegnanti che, grazie ai loro nutriti curricula artistici e professionali, trasmettono agli allievi competenze e conoscenze".

Docenti e allievi della PRS hanno portato sul palco del De Andrè diverse e applaudite performance. Tra gli acclamati, Franco Giaffreda, insegnante alla PRS di Mandello, in promozione del suo nuovo doppio lavoro “Apologia” e gli “Strani giorni di noi nessuno” con brani da lui scritti e musicati con una versione della canzone “Nel sole” portata al successo da Albano, interpreta dallo stesso Giaffreda in chiave personale.

Quali saranno ora i progetti della Project Rock School per il 2022? "Non posso ancora anticipare su quali direttrici ci muoveremo per il prossimo anno, in quanto idee e proposte sono al vaglio delle Amministrazione comunali - aggiunge Marzocchi - Una cosa è comunque certa, la musica con i suoi autori sarà sempre al centro del nostro impegno".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)