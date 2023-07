Dalle melodie di Bob Dylan al jazz medievale: "Suoni mobili" nella Brianza lecchese

Dalle melodie di Bob Dylan al jazz medievale, dal tango alle sonorità cilene e altro ancora. La nuova stagione di "Suoni Mobili", il festival musicale organizzato da Musicamorfosi e promosso dal Consorzio brianteo Villa Greppi, quest’anno brilla per la durata record (fino al 15 agosto), la presenza sempre più diversificata sui territori - oltre alle tradizionali province di Monza e Lecco, la XIV edizione si concentra in modo significativo a Milano e sulla sponda comasca del Lario - e un cartellone ricchissimo tra jazz italiano, internazionale e spirituale, canzone d’autore, sonorità mediorientali e musiche provenienti dai Caraibi all’Estremo Oriente.

Ecco una miniguida con alcuni degli appuntamenti in programma la prossima settimana, da lunedì 3 a domenica 9 luglio. A Cinisello Balsamo presso La Bellezza social club (ore 21.30, ingresso libero con libera donazione), lunedì 3 sarà di scena il trio internazionale del pianista e compositore jazz Michele Fazio, con la giapponese Aska Maret Kaneko (voce e violino) e l’argentino Carlos “el tero” Buschini (basso acustico).

Martedì 4 luglio (doppio set alle 19.30 e 21.30, ingresso libero), Suoni Mobili farà tappa alla Cascina Cuccagna di Milano, dove si esibiranno gli argentini Paola Fernandez Dell’Erba (voce e bombo) e Hernàn Fassa (pianoforte) con lo spettacolo Piazzolla loves Gershwin. Tango e jazz verranno interpretati con sobrietà e libertà in un concerto che mira diritto al cuore, condito con aneddoti sui due celebri compositori e alcune curiosità su questi generi musicali.

Sempre martedì 4 luglio, Villa Gernetto di Lesmo (Monza Brianza), ospiterà l’Alkemia Quartet con il progetto Italian Dna: Marcello De Francesco (violino), Pantaleo Gadaleta (violino), Alfonso Mastrapasqua (viola) e Giovanni Astorino (violoncello) accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio tra i diversi generi musicali che hanno caratterizzato il ‘900, con un’attenzione particolare agli artisti di origini italiane, tra cui Joe Venuti, Stéphane Grappelli e Chick Corea, ma non solo (inizio live ore 21.30, prenotazione obbligatoria).

Tappa anche nella vicina Usmate con l’arpista svizzera Esther Sévérac

Ci si sposterà a Usmate Velate, al confine con la provincia di Lecco, mercoledì 5 luglio per un evento in cui la musica si mescola all’arte con il concerto dell’arpista svizzera Esther Sévérac, compositrice capace di creare suoni inaspettati tra folk, classica, contemporanea e improvvisazione, e la visita alla Cappella San Felice nel cimitero della località brianzola. La Cappella è un gioiello che custodisce tre preziose sculture dell’artista ticinese Vincenzo Vela (1820-1891), mirabili esempi delle forme artistiche assunte dalla rappresentazione del cordoglio nell’Ottocento (dalle 19.30 alle 21.30, prenotazione obbligatoria).

Ed eccoci agli eventi in provincia di Lecco. Venerdì 7 luglio alle 21.30, a Casatenovo, sul sagrato della chiesa di San Gaetano si potrà ascoltare il travolgente swing italiano e americano degli anni Trenta e Quaranta con la Famiglia Canterina, ovvero Anita Camarella (voce) e Davide Facchini (chitarra), musicisti che da oltre vent’anni si esibiscono in prestigiosi festival e rassegne internazionali.

Domenica 9 luglio sono previsti tre appuntamenti: si comincia alle ore 11 alla Reggia di Monza, nella Cappella Reale, con il polistrumentista curdo Ashti Abdo e il suo Kurdish Blues, viaggio nelle tradizioni musicali dei Paesi del Medio Oriente. Si prosegueirà alle ore 18 a Cassago Brianza in provincia di Lecco con il doppio omaggio a Bob Dylan da parte di Ilaria Pastore (voce e chitarra) e del trio jazz Mopoke, composto da Michele Bonifati alla chitarra elettrica, Giacomo Papetti al basso elettrico e Filippo Sala alla batteria. Infine, a Barzanò, dalle 19.30 in poi, presso la splendida canonica di San Salvatore, è in programma un concerto di jazz medioevale, suoni antichi e al tempo estremamente moderni, con Catalina Vicens, musicista di origine cilena, all’organo portativo medioevale e il talentuoso Massimiliano Milesi al sax.