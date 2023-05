Arrivano i 30mila del Nameless: scatta il divieto di sosta a lato della SP49

Arriva il Nameless con la sua (attesa) carica di 30mila spettatori: scatta il divieto di parcheggio lungo la strada Provinciale 49 fra Molteno e Cesana Brianza.

Il festival musicale si svolgerà dal 1° al 4 giugno 2023 nell'area del territorio di Annone Brianza e porterà un notevole afflusso di autovetture, autobus e altri veicoli. L'organizzazione (l'omonima società con sede in via dei Pescatori a Lecco) ha predisposto aree di parcheggio dedicate, nonché bus navetta, ritenute sufficienti per soddisfare le diverse esigenze di trasporto, da e per il luogo della manifestazione. Per questo motivo la Provincia di Lecco ha predisposto il divieto di sosta con rimozione forzata lungo i tratti di SP49 esterni ai centri abitati, allo scopo di prevenire situazioni di sosta selvaggia e al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Possibili disagi alla circolazione

Questa la motivazione addotta: "Soprattutto in considerazione dell'affluenza prevista e della conformazione dell'asse viario con ampie banchine laterali a prato nei tratti esterni ai centri abitati, è ipotizzabile il verificarsi dell'inappropriato utilizzo di esse come parcheggio selvaggio, con grave nocumento per la circolazione stradale in generale e, in particolare, per le possibili conseguenze di difficoltà nel passaggio per mezzi di soccorso/emergenza e di intensificazione della circolazione pedonale sulla sede stradale, specialmente in conclusione della manifestazione".

Il divieto di sosta sarà in vigore dal pk 0+000 (rotatoria int. svincolo SS36 nel comune di Molteno) al pk 8+890 (rotatoria int. SP639/SP49 nel comune di Cesana Brianza) nei tratti esterni ai centri abitati, dalle ore 7 del 1 giugno 2023 alle ore 3 del 05 giugno 2023.