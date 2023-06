Nameless e Lecco-Cesena, maxi impegno per la Polizia nel fine settimana

Fine settimana di lavoro per la Polizia di Stato di Lecco. Dal 2 al 4 giugno 2023, nella location de La Poncia tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini - su un terreno di 200mila mq -, ha avuto luogo il Nameless Music Festival 2023, uno dei più importanti eventi musicali italiani dedicati alla musica EDM - Electronic Dance Music, con la partecipazione di importanti artisti di quel panorama musicale, tra i quali Paul Kalkbrenner, Skrillex, Salmo ed Hardwell, che quest’anno ha visto la partecipazione di circa 30mila persone al giorno, in gran parte giovani, a fronte delle 20mila presenze giornaliere dello scorso anno.

Domenica sera l'impegno si è sovrapposto con Lecco-Cesena, match di Serie C scattato ore 20.30 presso lo stadio "Rigamonti-Ceppi": l'incontro presentava elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, visto anche l’elevatissimo numero di spettatori presenti allo stadio; 4800 circa gli spettatori, tra cui oltre 600 della cesenati, e rapporti non propriamente amichevoli tra le due fazioni in causa.

“In particolare, la concomitante gestione dei due eventi ha implicato un notevole sforzo organizzativo e un consistente impiego di risorse, per garantire la buona riuscita degli stessi, anche sotto il profilo dell’ordine pubblico. Sulla base delle determinazioni assunte in appositi Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi presso la Prefettura di Lecco e di relativi tavoli tecnici tenutisi presso la locale Questura, il questore di Lecco Ottavio Aragona ha disposto, con apposite ordinanze, consistenti servizi di ordine e sicurezza pubblica, con l’impiego giornaliero di decine di uomini delle varie forze di polizia”, spiegano da corso Promessi Sposi.

La sicurezza per il Nameless

“Particolarmente impegnativa e gravosa è stata l’organizzazione e la gestione dei servizi connessi al Nameless, dove sono state impiegate ogni giorno decine di unità territoriali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio di pattuglie ippomontate della Polizia di Stato, di squadre cinofile antiesplosivo ed artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, di unità cinofile antidroga delle varie Forze di Polizia, di unità specializzate S.O.S. dell’Arma dei Carabinieri, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Stradale di Lecco, nonché delle Polizia Locali di Lecco e dei Comuni dell’Oggionese”.

“Fondamentale è stato, altresì, il contributo fornito dal personale del III Reparto Mobile della Polizia di Stato di Milano, del VI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova e del III Reggimento Mobile Lombardia dell’Arma dei Carabinieri di Milano, con un impiego complessivo, nelle tre giornate, di 160 uomini. All’interno dell’area Nameless è stato, altresì, istituito un Ufficio Denunce interforze, gestito in sinergia da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri”.

Il questore Ottavio Aragona “desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutte le Forze dell’Ordine e alle varie Polizie Locali che hanno contribuito, con equilibrio, efficienza e professionalità, all’ottimale riuscita di entrambi gli eventi, senza alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.