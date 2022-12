Piroscafi e battelli: quest'anno il Natale si festeggia sul Lago di Como

È Natale anche a bordo dei mezzi della Navigazione. Per le imminenti festività Gestione Navigazione Laghi ha organizzato infatti un programma di servizi ed eventi sui laghi Maggiore, di Garda e di Como consolidando così la vocazione attrattiva dei territori lacustri anche durante il periodo invernale.

"Il trasporto pubblico rappresenta un asset fondamentale nel ventaglio dei servizi offerti ai cittadini - commenta Donato Liguori, gestore governativo dell'ente - e può essere una leva straordinaria di sostegno concreto per il tessuto sociale ed economico dei territori lacustri. Ci sentiamo onorati nel supportare, attraverso i nostri servizi, i numerosi appuntamenti organizzati dalle Amministrazioni locali che andremo ad arricchire con gli eventi che la Gestione Navigazione ha promosso. Vogliamo contribuire a rendere questi straordinari territori mete di richiamo turistico tutto l'anno, favorendo la destagionalizzazione. La Gestione Navigazione Laghi è parte integrante di queste comunità ed è importante per noi proseguire nell'offerta del servizio di qualità a disposizione dei cittadini anche per raggiungere le località sede di mercatini e attrazioni natalizie senza l'utilizzo dell'auto, contribuendo così a decongestionare la viabilità ordinaria".

"Servizi e proposte innovativi"

"Le iniziative natalizie in programma sui laghi Maggiore, di Garda e di Como - ha aggiunto Alessandro Acquafredda, direttore Business unit operations e coordinamento dell'Esercizio - rappresentano la volontà di Gestione Navigazione Laghi di garantire la continuità degli eventi che, meritevoli di successo, appartengono alla nostra tradizione ma al tempo stesso di sperimentare servizi e proposte sempre innovative per i nostri passeggeri. ll miglioramento progressivo dell'offerta di servizi deve necessariamente collocarsi tra gli obiettivi cardine di un sistema che individua nel settore turistico la propria risorsa primaria".

Gli appuntamenti sul Lario

Il primo appuntamento è realizzato in collaborazione con Fondazione FS e rappresenta la versione "invernale" del noto LarioExpress. Sarà possibile partire da Milano con il treno storico e abbinare la navigazione a bordo del Piroscafo Concordia che sarà addobbato a tema natalizio e prevederà momenti di intrattenimento. A tutti i viaggiatori sarà offerto un caffè di benvenuto.

Le date interessate sono il 4 e l'11 dicembre, due gli itinerari dedicati: Como-Menaggio-Como per il primo appuntamento, Como-Lecco per il secondo. Al rientro a Como, il piroscafo proseguirà il proprio servizio con crociere della durata di un'ora circa, con aperitivo a bordo.

Sempre nella stupenda cornice del Lago di Como il 16 dicembre si inaugurerà la prima edizione del "Battello di Babbo Natale". Un appuntamento interamente dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Il 17 e 18 dicembre dalle ore 10 alle 18 sulla motonave Orione - resa magica da un allestimento speciale - le bambine e i bambini saranno intrattenuti dagli elfi con giochi e laboratori a tema natalizio, per incontrare poi Babbo Natale e consegnargli la lettera dei desideri.

Nel corso delle giornate sono in programma due crociere di primo bacino, della durata di un'ora circa per aggiungere la suggestione di navigare alle attività di divertimento insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi.

Gli altri eventi

Il 31 dicembre sul Lago Maggiore e di Garda torneranno le crociere di fine anno per accogliere il 2023 in una location originale: l'offerta prevede il cenone e intrattenimento a bordo fino ad oltre la mezzanotte.

A fianco alle iniziative speciali, si inseriscono i servizi di linea istituiti ovvero intensificati per favorire la mobilità di residenti e turisti tra le località dove si svolgono i mercatini di Natale. Una risposta concreta e significativa alle richieste del territorio per contribuire a decongestionare la viabilità ordinaria delle vie del centro o delle piccole località, incentivando al contempo una mobilità sostenibile e integrata, atteso che gli scali di partenza dei servizi risultano ottimamente collegati con il servizio ferroviario.

In particolare, sul Lago di Como, in occasione delle manifestazioni Natale a Como e la Città dei Balocchi a Cernobbio il servizio nel primo bacino sarà intensificato sia con corse aggiuntive diurne che in orario serale, mentre sul lago di Garda dal 23 dicembre all'8 gennaio sono stati istituiti collegamenti speciali tra Desenzano e Sirmione e tra Peschiera-Lazise-Bardolino-Garda.

Infine, come d'abitudine, parte della flotta verrà illuminata con l'installazione del pavese di luci per aggiungere colore alle navi ormeggiate sul lungolago.