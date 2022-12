A Barzanò i cittadini "colorano" di rosso gli alberi per Natale

Bella e simpatica iniziativa per le festività a Barzanò. Il Comune, in collaborazione con la Pro loco, coinvolge la popolazione ad allestire le decorazioni natalizie in paese, e a colorare tutto di rosso.

I cittadini sono infatti invitati a preparare le proprie palle di Natale: artigianali, creative, riciclate, realizzate con ogni tecnica, oppure acquistate già pronte. Si possono utilizzare plastica, tessuto, polistirolo, legno, cartapesta, corda, gommapiuma o lana.

Soltanto una norma da rispettare: le palle devono essere rosse, il colore più rappresentativo del Natale.

L'iniziativa prenderà il via domenica 4 dicembre: si potranno addobbare gli alberi appositamente predisposti in vari luoghi del paese, dal centro alle frazioni. L'intento dell'Amministrazione comunale è creare un unico grande addobbo realizzato insieme alla cittadinanza.

Mostra di presepi

Sempre domenica 4 dicembre, nell'ambito delle iniziative di "Natale insieme a Barzanò", si terrà l'inaugurazione della Mostra di presepi nella canonica di San Salvatore, che durerà fino al 6 gennnaio 2023.

Apertura dalle 16 alle 18 con aperture alle 10, 12, 14 e 18 nei giorni giovedì 8 dicembre, sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 dicembre e venerdì 6 gennaio.