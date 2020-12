Santa Maria Hoè, consegnati i buoni spesa della solidarietà alimentare ai bisognosi

Il bilancio del 2020 anche per Santa Maria Hoè è triste, causa emergenza Covid-19 che ancora non accenna a placarsi (l'ultimo aggiornamento indica 13 casi di positività al virus).

«Si chiude un anno terribile per Santa Maria Hoè, la nostra collettività è stata fortemente colpita da tutto ciò che ha comportato l'emergenza sanitaria Coronavirus - spiega il sindaco Efram Brambilla - Un 2020 drammatico, iniziato con il suono frequente delle sirene delle ambulanze, un aumento dei decessi e che ha visto chiusure importanti, restrizioni delle libertà personali, limitazioni di una socialità necessaria per la vita di un paese. Ci attende un Natale diverso da tutti gli altri, con restrizioni governative».

«Abbiamo lavorato molto per questo risultato»

L'Amministrazione comunale di Santa Maria Hoè ha già consegnato i buoni spesa della solidarietà alimentare ai suoi cittadini bisognosi. «Ci sembrava assolutamente importante e doveroso fare avere alle famiglie i buoni prima di Natale. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato».

Nel dettaglio, sono stati consegnati: buono per i single pari a 150; buono per famiglie con due componenti pari a 250; buono per famiglie con più di due componenti pari a 350; presenza di infanti 0-3 anni o persone non autosufficienti: 100 per ogni componente in tale situazione; casi particolari (ex: allergie, celiachia...) 50. Non sono ammesse spese per alcolici, superalcolici o giochi d'azzardo (compresi gratta e vinci o lotterie).

I buoni, già attivi e spendibili, possono essere utilizzati nelle seguenti attività commerciali: Salumificio Pizzagalli, Santa Maria Hoè; Macelleria Brivio, La Valletta Brianza; Riva Magazin - Sigma, La Valletta Brianza; MD, La Valletta Brianza; GS, Barzago; Dispensario farmaceutico, Santa Maria Hoè; Farmacia Benessere, La Valletta Brianza.

«Durante la vigilia di Natale, è prevista una sorpresa per tutti i bambini di Santa Maria Hoè - prosegue Brambilla - Inoltre in piazza oltre alle luminarie natalizie abbiamo allestito un albero di Natale, Tannenbaum. Sotto all'albero abbiamo affisso un "pacco regalo" in cui tutti (grandi e piccini) possono imbucare un loro messaggio di speranza per il nuovo 2021. Vanno benissimo lettere o disegni, anche in forma anonima, che verranno raccolti e pubblicati con l'anno nuovo».