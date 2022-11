Piccola, proiezioni, mercato in centro, bambini e gusto: si avvicina Natale 2022

Lecco si prepara al Natale. Le proiezioni come richiamo spendibile con forza anche oltre i confini della città capoluogo, ma anche un grande classico classico come la pista di pattinaggio e il grande albero che sarà installato in piazza XX Settembre, novità come la messa in piedi di una nuova area alla Piccola, le boe che saranno illuminate nel golfo già il 26 novembre - se i tempi materiali d'installazione lo consentiranno - le corali che canteranno in centro. O, ancora, la mancata presenza del Villaggio di Natale che non ha ricevuto l'interesse degli operatori per spostarsi all'interno della stessa Piccola e lo spostamento del mercato nel cuore del capoluogo. Tutto in nome dell'attrattività e della necessità di ampliare il pubblico sul fronte turistico, con il supporto di associazioni di categoria locali come Confcommercio Lecco, Confartigianato Imprese Lecco e Confesercenti Lecco.

Il Natale 2022 a Lecco

Senza dimenticarsi della cultura, che “Diventa un contenitore, uno dei temi con il quale si sviluppano i molti eventi che si sviluppano in città. La volontà dell’amministrazione è quella di offrire momenti di riflessione, affiancati a quelli maggiormente ricreativi. Il ringraziamento va a chi anima le vie della città, Amici di Lecco e LTM, con proiezioni e albero di Natale”, ha spiegato l'assessore e vicesindaco Simona Piazza durante la conferenza stampa.

Alla Piccola nascerà Lecco Magico Natale: “Quando abbiamo iniziato nel 2020 il contesto era molto diverso e partimmo dal Viaggio della Gratitudine, mentre nel 2021 abbiamo ricominciato con gli eventi per diventare maggiormente attrattivi anche durante l’inverno - ha ricordato l'assessore all'attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Qui sono state messe le basi per iniziare a concorrere con le altre città che puntano su questo periodo: oggi presentiamo un’alleanza nel cercare di portare le energie e i pensieri verso un risultato importante. La parola gratitudine ritorna e la rivolgo a chi supporta l’amministrazione, Settori del Comune compresi; noi diamo un contributo economico e a livello di rete, ciascuno porta in dote delle proposte e sulla Piccola lanciamo la prima edizione di Lecco Magico Natale, lì dove in tanti lasciano l’auto per recarsi in città”.

“Ci saranno giostre e una serie di eventi: durante il mese di dicembre si vivranno attività circensi, coro gospel e una lunga serie di attività. Mettiamo a disposizione il trenino che lega la Piccola a pista di pattinaggio, presepe sul lago, proiezioni, Meridiana e, ancora, Piccola, cercando di limitare i movimenti delle macchine che sono un tema sempre critico”. Com’è nata la collaborazione? “Abbiamo aperto una manifestazione d’interesse, alcuni si sono candidati e altri hanno fatto scelte diverse. Quel luogo è in profonda trasformazione, anche durante la stagione invernale si può rendere dedicato e accogliente”. La scelta di non avere le casette “ha aperto le porte a una soluzione alternativa con gli Amici di Lecco. Portare il mercato in centro città dà supporto all’attività”.

Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, presiede anche l'associazione Amici di Lecco: “Il Natale è momento importante per tutti, commercianti compresi visto che è il momento dei regali; sono in grande difficoltà per costi in aumento e personale che non si trova. Ben venga il lavoro comune per rendere Lecco maggiormente attraente per tutto l’anno: il 2023 speriamo possa essere diverso, con maggior voglia di fare ed entusiasmo. Lecco si sta appropriando di una sua identità, non più manifatturiera ma turistica, come dimostrato dai flussi estivi”.

Amici di Lecco “ha voglia di fare la sua parte: la novità sono le boe posizionate nel lago di fronte all’Imbarcadero. I commercianti aspettano segnali di ripresa per ripartire con entusiasmo in vista di un anno che si preannuncia essere non facile”. Il lavoro sinergico “ha portato sostenere le spese per l’energia con grande coraggio e a liberare piazza Cermenati per renderla uno spazio ludico aperto ai bambini, poi è confermato il video mapping su Palazzo delle Paure. I discorsi sulla Piccola sono molto interessanti: l’occasione speciale del Natale era ideale per allargare gli spazi della città. È bello regalare la gioia a chi se la vuole godere”.

“È un natale che segue un periodo molto, molto difficile, che segue avvenimenti materializzatisi tutti insieme. Porteremo per alcune domeniche il mercato, con circa 30 bancarelle, in centro città. L’amministrazione ha messo a punto un programma vasto e variegato, Lecco ha avuto un’evoluzione in tema turistico”, ha analizzato Lionello Bazzi, presidente di Confesercenti Lecco.

Giuseppe Fusi, presidente di LTM, non ha svelato le novità ancora in cantiere: “Sono in preparazione alcune sorprese, non possiamo ancora esporci perché siamo in attesa di alcune risposte dagli sponsor. Chi ha bisogno di LTM, sa di poter contare su di noi”.

Natale e gusto con Enaip

Marco Gennuso, docente di pasticceria di Enaip, ha spiegato cosa succederà sul fronte culinario: “Galeotto fu il panino San Martino nel 2021, legato alla territorialità e ai prodotti della Valsassina. Sono nate una serie d’idee, un mesetto fa ci è stata lanciata una sfida in vista di San Nicolò. Ai ragazzi piacciono le sfide: abbiamo fatto i calchi in cioccolato delle medaglie delle onorificenze, il 18 dicembre saranno consegnate insieme ai cioccolatini prodotti dai ragazzi al family village. È una cosa che ci piace: il territorio è bello anche da mangiare, l’altra sera i nostri studenti hanno partecipato al Contest presieduto da Iginio Massari, all’interno del quale sono riusciti a inserire della carne di pecora in un dolce, zittendo il più grande pasticcere del mondo. Sperimentare e gustare permette di proporre sempre cose nuove e divertenti”.