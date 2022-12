L'azienda che raccoglie i "Grazie" e li espone sull'albero di Natale

Un'occasione di riflessione in vista del Natale. Chiunque potrà scrivere un messaggio di ringraziamento e inviarlo: questo verrà stampato e attaccato all'albero allestito in azienda.

È davvero suggestiva l'iniziativa promossa dalla Pharmalife Research di Garbagnate Monastero e legata all'imminente festività che, evidenzia l'amministratore unico Anna Crupi, "sempre più viene vista solo in chiave prettamente consumistica: la corsa al regalo, al consumo, la frenesia commerciale rischiano di offuscare i valori che sono al cuore di questa ricorrenza. Ecco perché quest'anno abbiamo lanciato Il Natale dei Ringraziamenti, un'iniziativa che invita a un momento di meditazione non solo la nostra comunità aziendale, ma anche ogni persona del territorio che avrà desiderio di aderire. Un modo, anche, per riportare un po' di garbo e gentilezza dei quali spesso sentiamo la mancanza".

"Nella nostra vita - prosegue l'imprenditrice - abbiamo tutti avuto incontri, vissuto momenti particolari, abbiamo conosciuto persone speciali a cui avremmo voluto dire 'grazie' ma, per mille motivi, non abbiamo potuto o saputo dire questa semplice parola che, se detta con il cuore, vale più di mille regali. Chiediamo quindi a ognuno pochi minuti del proprio tempo nei quali soffermarsi a pensare a chi si avrebbe voluto o si vorrebbe dire 'grazie' per scrivere questo ringraziamento, con le parole che si desidera condividere, e inviare infine il messaggio a una casella e-mail che abbiamo appositamente creato".

"Ci farebbe piacere che l'iniziativa fosse estesa al maggior numero di persone possibile, coinvolgendo famigliari, amici, conoscenti, e chiunque abbia il desiderio di dire 'grazie' a un'altra persona - dice ancora l'imprenditrice - e speriamo che la raccolta stampata Il Natale dei Ringraziamenti, nella quale verranno tutti inclusi, sia particolarmente ricca di contributi".

Ulivo e rami secchi

Il messaggio di ringraziamento potrà essere anonimo o firmato, scritto in lingua italiana o straniera: tutti verranno stampati, impacchettati e appesi ai rami del maestoso ulivo, simbolo di pace e rinascita, collocato nella sede di Pharmalife Research.

Un albero molto speciale, quindi, quello allestito nell'area di accoglienza interna all'azienda, che fa il pari con l'altrettanto maestoso albero di Natale posizionato all'esterno: quindici metri interamente realizzati con rami secchi raccolti nei boschi del territorio, addobbati con frutti della terra (mele, melograno, noci e frutta secca in genere), contenitori di recupero (fra cui reti e pillolieri) oltre a decorazioni natalizie tradizionali, ma sempre rigorosamente di recupero.

I pensieri di ringraziamento posso essere inviati tramite e-mail a ilnataledeiringraziamenti@gmail.com. A ogni partecipante che fornirà un indirizzo postale verrà donato il "grazie" di Pharmalife Research: un prodotto creato ad hoc per l'occasione e la raccolta dei pensieri.