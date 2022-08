Una nave green sul Lario: arriverà nel 2024. Costo? 5 milioni e mezzo

Entro la metà del 2024 una nuova motonave nascerà nel cantiere di Dervio. Nello specifico si tratta di una motonave da 350 posti diesel-elettrica che andrà ad incrementare la flotta della Navigazione Lago di Como. È stata avviata la gara telematica a procedura ristretta - con scadenza fissata per il 30 agosto - e un importo di base d’asta di 5,525 milioni di euro. La nuova unità navale, in tema green, sarà lunga 35 metri, larga 7,5 metri e raggiungerà una velocità di 12,5 nodi.

“Attuiamo, attraverso interventi concreti, il rinnovo della flotta. E ciò sta avvenendo in tempi celeri - spiega il direttore della Navigazione Lago di Como, Nicola Oteri -. Questa nuova imbarcazione, che andrà a rafforzare la nostra flotta, rappresenta un altro importante tassello che conferma l'impegno a garantire ai passeggeri servizi al passo coi tempi”.

“Elettrico, scelta irreversibile”

La nuova motonave disporrà di due linee assi ed eliche azionate sia da motori a propulsione elettrici alimentati da batterie e idonei convertitori di corrente che da motori a propulsione diesel. L’assemblaggio per la costruzione del nuovo natante avverrà nel cantiere navale di Dervio. Una scelta adottata per tutte le nuove unità destinate alla flotta dell’ente se più lunghe di 25-26 metri e più larghe di 6, dato che queste dimensioni rappresentano il limite per i trasporti sulla rete autostradale.

Una scelta irreversibile, conferma anche il direttore generale Alessandro Acquafredda: “L’adeguamento progressivo della flotta verso una propulsione ibrida elettrica e in futuro anche la costruzione di imbarcazioni full electric è un percorso irreversibile di innovazione e trasformazione che Gestione Navigazione Laghi ha già intrapreso da diversi anni e costituisce una direttrice imprescindibile per lo sviluppo futuro del nostro servizio”.

Navigazione Laghi è un ente governativo che si occupa della mobilità nei territori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como e dispone di quattro cantieri navali, situati ad Arona, Peschiera del Garda, Como e Dervio.