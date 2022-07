Per tutta estate una navetta gratuita per girare la Valle Spluga

Una buona notizia anche per i tanti lecchesi che d'estate fanno i "turisti" in Valle Spluga. Torna, a grande richiesta, la navetta gratuita: dal 17 luglio al 29 agosto, sette giorni su sette, residenti e turisti potranno spostarsi comodamente da una località all'altra.

Quattro corse al giorno, due al mattino e due al pomeriggio, con fermate a Campodolcino, Fraciscio, Corti, Isola, Pianazzo, Madesimo, Motta e una corsa di andata/ritorno a Montespluga, consentono di programmare gite di un giorno intero o di un pomeriggio soltanto anche a chi non è automunito e a coloro i quali preferiscono spostarsi con i mezzi pubblici. Il servizio è stato promosso dai Comuni di Chiavenna, Campodolcino e Madesimo e dalla Comunità Montana della Valchiavenna, con la collaborazione dell'Ufficio trasporto locale della Provincia di Sondrio, nell'ambito della strategia Area Interna finanziata del Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale, "Innovazione e competitività", sostenuto da Unione Europea e Regione Lombardia.

Il servizio risponde alle esigenze evidenziate da chi vive o soggiorna in valle e mira a favorire il trasporto pubblico per limitare l'utilizzo dell'auto: un'iniziativa a salvaguardia dell'ambiente che si pone l'obiettivo di sensibilizzare le persone rispetto a una fruizione rispettosa del territorio, nel quadro delle azioni promosse dalla strategia Area interna. A collegare la Valle Spluga a Chiavenna e alla Svizzera ci sono infatti anche i bus di linea a pagamento, oltre a un servizio navetta che ogni giovedì e sabato consente di raggiungere Starleggia. Una corsa parte da Chiavenna per salire a Campodolcino e a Madesimo, l'altra consente di raggiungere la Valle Spluga da Chiavenna, per poi proseguire verso Splügen e Thusis fino ad arrivare a Bellinzona. Viaggi e spostamenti, in tutta la valle e oltreconfine, da intraprendere senza usare l'auto, con comodità e tranquillità

Per promuovere la navetta Valle Spluga è in distribuzione una brochure con l'indicazione di orari e fermate e l'elenco, per ciascuna delle località, dei siti d'interesse culturale, artistico, sportivo ed escursionistico. Per ulteriori informazioni, si possono consultare i siti internet www.campodolcino.eu e www.madesimo.eu o rivolgersi agli Infopoint delle due località: 0343 50611-53015.