I problemi ci sono stati eccome, ma è stato un ponte del 25 aprile da record per la Navigazione Laghi. L'avvio di stagione si conferma in costante crescita, secondo l'azienda: il traffico dei viaggiatori e di veicoli che durante il lungo ponte del 25 aprile hanno fruito del trasporto pubblico di linea sui laghi ha complessivamente raggiunto la quota dei 215mila passeggeri, con un aumento di oltre il 90% rispetto all’analogo periodo 2022.

In particolare su tutti e tre i grandi laghi sui quali opera il servizio della Gestione Navigazione Laghi, Ente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si sono registrati incrementi a due cifre rispetto al 2022; nel periodo 22-25 aprile il solo lago di Como ha trasportato circa 105.000 viaggiatori con un +90% sul 2022. Numeri importanti, guardando ai nostri vicini di casa, anche sul lago di Garda con oltre 45.000 passeggeri (+70%) e sul lago Maggiore con circa 66.000 viaggiatori, raggiungendo quota +110% rispetto allo scorso anno.

“Meta sempre più apprezzata”

“Con molto orgoglio possiamo dire che la destinazione lago si riconferma di anno in anno meta sempre piu? apprezzata e i numeri dei passeggeri che fruiscono del nostro servizio nella sua doppia funzione di trasporto da un lato e di esperienza dall’altro, ne danno conferma - spiega il gestore governativo Donato Liguori -. Si prospetta una stagione estiva caratterizzata da un grande traffico di viaggiatori. Proseguiremo nel nostro lavoro con impegno e determinazione affinche? il servizio venga erogato mantenendo attenzione alla qualita?, alla sicurezza, all’efficienza ed efficacia del trasporto pubblico e per garantire il raggiungimento di tali obiettivi sara? fondamentale continuare a valorizzare il lavoro in sinergia che stiamo facendo con tutto il territorio, anche a favore di una destagionalizzazione dell’offerta lungo tutto il corso dell’anno”.