Il Lario riaccoglie uno dei suoi simboli: la motonave "Stelvio"

Costruita negli anni sessata dai Cantieri Navali Breda (Ve), la motonave traghetto Stelvio è sempre stata utilizzata da Navigazione Lago di Como, nei servizi di linea autotraghetto tra le località di Bellagio, Menaggio, Varenna e Cadenabbia, prima dello stop per l'inizio degli importanti lavori strutturali che hanno previsto la demolizione e la ricostruzione del tunnel centrale e della sovrastruttura, per adeguare il ponte agli attuali standard dimensionali di camion e autobus.

Dal punto di vista della sicurezza è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio dei motori e degli impianti presenti in sala macchina oltre a un sistema di videosorveglianza dei ponti passeggeri che permetterà un controllo diretto dalla plancia, soprattutto nei delicati momenti di imbarco e sbarco degli automezzi.

Come affermato anche dal direttore d'esercizio Nicola Oteri, «i lavori di refitting di questa imbarcazione hanno permesso di rendere attuale questa motonave degli anni Sessanta. I lavori strutturali, il monitoraggio e la revisione di tutti gli impianti hanno reso l'imbarcazione più sicura, inoltre abbiamo voluto realizzare un'area dedicata allo stazionamento delle carrozzine e nuovi bagni per l'accesso a disabili in modo da garantire e favorire l'accoglienza a bordo».

La motonave traghetto Stelvio (con nuova livrea) ha ripreso il servizio, non rimane che aspettare di vederla passare tra le sponde del centro lago di Como. La Gestione governativa Navigazione Laghi con questo nuovo progetto di refitting concluso, ha voluto proseguire il percorso intrapreso già da tempo per il rinnovamento della propria flotta aziendale.

