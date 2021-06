Riparte la navigazione dell'Adda: alla scoperta del fiume con Addarella

Via Alessandro Manzoni

Si rinnova l’offerta turistica del Parco Adda Nord alla scoperta del fiume Adda. Anche quest’anno infatti si naviga a Brivio con l'imbarcazione Addarella. In collaborazione con "Navigare l’Adda", che cura il servizio, sarà possibile già nel mese di giugno effettuare escursioni di circa 45-50 minuti sull’imbarcazione partendo dal porticciolo di Brivio in via Manzoni lungo un tratto di fiume.

Nel 2020 oltre 900 biglietti venduti

Nel 2020 il servizio partì solo a inizio agosto e durò due mesi. Oltre 900 le persone trasportate sull’Addarella nel 2020. Le navigazioni si effettuano il sabato pomeriggio, la domenica e i festivi ai seguenti orari: sabato ore 15.00-16.00-17.00; domenica e festivi ore 11.30-14.00-15.00-16.00-17.00 e 18.00. È possibile acquistare i biglietti tramite l’e-commerce sul sito www.navigareladda.it oppure in loco.

La tariffa intera è pari a 10 euro, ridotto 12 anni 5 euro, gratis fino a 4 anni. Per richieste di informazioni e prenotazioni il giorno della navigazione si può contattare il numero 348-8661685, sempre attivo.