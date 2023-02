Applausi per Nazzareno, il sacrestano cantante premiato a Sanremo

"Sono rientrato da poco e sono ancora emozionato per una vittoria che mi rende davvero felice, voglio condividerla con tutte le persone a me care". Nazzareno Carchidi, sacrestano nella chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte, commenta così la sua vittoria al recente Sanremo Christian Music Festival dove è stato applaudito per la sua canzone "Come ti ho visto in quel film" che gli è valsa il "Premio Giovanni Paolo II". Un applauso al quale si sono poi uniti idealmente i tanti amici della parrocchia del centro città, dove lavora da un paio d'anni dopo essere stato operatore socio sanitario, e della Valle San Martino, dove abita ed è molto conosciuto.

Al rientro ha conquistato anche la sua prima cintura di kick boxing

"Un ringraziamento enorme va a Fabrizio Venturi per aver organizzato l'evento, a Riccardo Lasero per aver creduto nel mio brano e per il sostegno, agli amici Christian Surini, Cris Tian Bonomelli e Flavio Amaglio per aver voluto gioire e tifarmi in presenza. E infine un grosso grazie va alla mia famiglia, agli amici e a tutti voi per l'affetto. Vi abbraccio" - ha commentato Nazzareno, 38 anni, ricordando che il suo nuovo singolo si può ora acquistare su Amazon o scaricare da ITunes. Rientrato da Sanremo, il sacrestano cantante ha festeggiato con parenti e amici, dedicandosi poi a un'altra sua passione, più recente, quella per il kick boxing, che lo ha portato nei giorni scorsi ha conquistare la sua prima cintura gialla.

"Ho vinto con una canzone dedicata a Gesù anche se non lo nomino in modo esplicito, con un testo ispirato al film 'Il Re dei Re' dal quale, fin da piccolo, sono rimasto colpito proprio per l'interpretazione molto efficace e realistica da parte dell'attore protagonista - racconta Nazzareno - Quella che ho vissuto a Sanremo è stata veramente una bella competizione, in gara con me c'erano altri concorrenti di alto livello, è stata una sfida tosta. Non pensavo di vincere. Poi, per l'interpretazione e l'originalità del testo, ho ricevuto questo riconoscimento. Sono davvero molto contento".

La partecipazione con successo al Sanremo Christian Music Festival 2023 - proprio nei giorni del celebre Festival della Canzone Italiana ancora sulla bocca di tutti - non è la prima gioia provata da Nazzareno in ambito musicale. La sua passione per il canto e la chitarra lo ha già portato alla ribalta della Tv nazionale. Nel 2019 aveva partecipato due volte alla Corrida condotta da Carlo Conti su Rai Uno, dimostrando già una spiccata abilità e una forte passione per il canto. Più di recente ha deciso di pubblicare il suo nuovo singolo dal titolo "La Castità" - presentato in anticipo proprio sulla rete TV nazionale - e approdato poi con successo sui canali digitali e sulle piattaforme di vendita online.