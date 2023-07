Lecco ha sedici nuove attività storiche

Sedici nuove attività storiche per il territorio lecchese. Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento di attività storica ad altri 454 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 254 negozi storici, 97 locali storici e 103 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche e di tradizione, che ora comprende in totale 3.302 imprese.

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sottolinea come il premio sia “il nostro grazie a chi, con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico”. “Il marchio - prosegue Guidesi - è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità. Regione Lombardia è convintamente al loro fianco”.

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento e i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.

Le nuove attività storiche lecchesi

Abbadia Lariana

Trattoria "I Bodega"

1969

Storica attività

Bellano

Il Crotto di Biosio

1960

Locale storico

Calolziocorte

Farmacia Fioretta

1937

Storica attività

Galbiate

Gioielleria Panzeri

1965

Storica attività

Galbiate

Graniti Riva

1970

Storica attività artigiana

Galbiate

Tentori

1962

Storica attività

Lecco

Airoldi & Belgeri

1906

Storica attività

Lecco

Bar ristorante "Il Caminetto"

1969

Storica attività

Lecco

Caseri

1952

Storica attività

Lecco

Fiam Autoricambi

1967

Storica attività

Lecco

Taverna "Ai Poggi"

1956

Locale storico

Merate

Animosi Illuminazione

1977

Storica attività

Missaglia

Meremarket di Meregalli

1930

Storica attività

Olginate

Arredamenti Sala

1974

Storica attività

Premana

Società Cooperativa di Consumo di Premana

1908

Storica attività

Valmadrera

Dell'Oro Angelo

1963

Storica attività artigiana