A Valmadrera l'economia tiene: i negozi aumentano durante la pandemia

È stato un biennio 2020-2021 in leggera controtendenza quello per l'economia di Valmadrera. Tra il 2020 e anno seguente il tessuto economico cittadino, nonostante le sofferenze dovute alla pandemia, ha fatto registrare un +12 alla voce relativa alle nuove attività commerciali aperte in città. I dati forniti dal Comune, infatti, fanno registrare un +6 su scala annuale, dato speculare per entrambe le annate prese in considerazione.

Valmadrera: dati commercio 2020

NUOVE ATTIVITA’ SUBENTRO TRASFERIMENTO IN ALTRI LOCALI CESSAZIONE 10 1 MERCERIA 1 ACCONCIATORE 1 MACELLERIA 1 IMPRESA PULIZIE 1 NOLEGGIO AUTO 1 CARPENTERIA 1 COMMERCIO ON LINE 1 ATTIVITA’ SERVIZIO 1 NEGOZIO NON ALIMENTARI 0 0 4 1 LABORATORIO ARTIGIANALE 2 NEGOZIO NON ALIMENATRE 1 ATTIVITA’ SERVIZIO INFANZIA

Valmadrera: dati commercio 2021