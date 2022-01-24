A Valmadrera l'economia tiene: i negozi aumentano durante la pandemia
Dati in controtendenza per il tessuto economico della città
Valmadrera: dati commercio 2020
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NUOVE ATTIVITA’
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SUBENTRO
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TRASFERIMENTO IN ALTRI
LOCALI
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CESSAZIONE
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10
1 MERCERIA
1 ACCONCIATORE
1 MACELLERIA
1 IMPRESA PULIZIE
1 NOLEGGIO AUTO
1 CARPENTERIA
1 COMMERCIO ON LINE
1 ATTIVITA’ SERVIZIO
1 NEGOZIO NON ALIMENTARI
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0
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0
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4
1 LABORATORIO ARTIGIANALE
2 NEGOZIO NON ALIMENATRE
1 ATTIVITA’ SERVIZIO INFANZIA
Valmadrera: dati commercio 2021
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NUOVE ATTIVITA’
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SUBENTRO
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TRASFERIMENTO
IN ALTRI LOCALI
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CESSAZIONE
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9
1 AGENZIA FUNEBRE
1 NOLEGGIO BIKE
1 BAR CON LOCANDA
1 EDICOLA
1 RIVENDITA PANE
1 COMMERCIO ON LINE
1 ATTIVITA’ INDUSTRIALE
1 NEGOZIO NON ALIMENTARI
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6
4 BAR
1 NEGOZIO ALIMENTARE
1 STIRERIA
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4
2 NEGOZI NON ALIMENTARI
1 PASTICCERIA
1 BAR
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3
1 EDICOLA
1 LAVANDERIA
1 NEGOZIO NON ALIMENTARE