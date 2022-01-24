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Controtendenza / Valmadrera / Via Roma

A Valmadrera l'economia tiene: i negozi aumentano durante la pandemia

Dati in controtendenza per il tessuto economico della città

M.B. 24 gennaio 2022 08:50

È stato un biennio 2020-2021 in leggera controtendenza quello per l'economia di Valmadrera. Tra il 2020 e anno seguente il tessuto economico cittadino, nonostante le sofferenze dovute alla pandemia, ha fatto registrare un +12 alla voce relativa alle nuove attività commerciali aperte in città. I dati forniti dal Comune, infatti, fanno registrare un +6 su scala annuale, dato speculare per entrambe le annate prese in considerazione.

Valmadrera: dati commercio 2020

NUOVE ATTIVITA’

SUBENTRO

TRASFERIMENTO IN ALTRI

LOCALI

CESSAZIONE

10

1 MERCERIA

1 ACCONCIATORE

1 MACELLERIA

1 IMPRESA PULIZIE

1 NOLEGGIO AUTO

1 CARPENTERIA

1 COMMERCIO ON LINE

1 ATTIVITA’ SERVIZIO

1 NEGOZIO NON ALIMENTARI

0

0

4

1 LABORATORIO ARTIGIANALE

2 NEGOZIO NON ALIMENATRE

1 ATTIVITA’ SERVIZIO INFANZIA

Valmadrera: dati commercio 2021

NUOVE ATTIVITA’

SUBENTRO

TRASFERIMENTO

IN ALTRI LOCALI

CESSAZIONE

9

1 AGENZIA FUNEBRE

1 NOLEGGIO BIKE

1 BAR CON LOCANDA

1 EDICOLA

1 RIVENDITA PANE

1 COMMERCIO ON LINE

1 ATTIVITA’ INDUSTRIALE

1 NEGOZIO NON ALIMENTARI

6

4 BAR

1 NEGOZIO ALIMENTARE

1 STIRERIA

4

2 NEGOZI NON ALIMENTARI

1 PASTICCERIA

1 BAR

3

1 EDICOLA

1 LAVANDERIA

1 NEGOZIO NON ALIMENTARE

© Riproduzione riservata

M.B. 24 gennaio 2022 08:50
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