“È cambiata l'aria”: ecco la prima neve sulle montagne lecchesi

Toh, riecco la dama bianca. Una lieve spruzzata di neve ha fatto capolino sulle cime delle montagne lecchesi. La Grignetta, ben visibile da vari punti della città capoluogo, durante la mattinata di venerdì 4 novembre si è mostrata nella sua veste invernale, di difficilmente eguagliabile bellezza e anche in abbondante ritardo rispetto alla consuetudine: generalmente, infatti, la prima neve si vedeva intorno alla metà di ottobre, ma lo scorso mese è stato caratterizzato da un clima quasi estivo.

Le precipitazioni cadute abbondantemente dalla serata di giovedì 3 fino alle prime ore del nuovo giorno hanno poi lasciato spazio a cielo sereno e un discreto aumento delle temperature, prologo a un fine settimana che sarà contraddistinto da questo tipo di condizioni meteo, ma intanto si è tornata a respirare l'aria più frizzantina che è tipicamente figlia della prima imbiancatura della stagione.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.211 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 3.382 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.