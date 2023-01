Anche in città è arrivata la neve: primi fiocchi a Lecco

L'annunciata neve è arrivata. Niente di trascendentale o destinato a rimanere sulle strade, s'intenda, ma i primi fiocchi della stagione sono caduti anche in città: a Lecco sono state confermate le previsioni degli esperti per la settimana in corso, con le precipitazioni che in questi giorni stanno colpendo i centri urbani. Si conferma decisamente bello il colpo d'occhio offerto dalle montagne imbiancate fino a bassa quota, soprattutto per quanto riguarda la zona che conduce verso la funivia per i Piani d'Erna.

Per quanto riguarda le previsioni, molto variabile la giornata odierna, ma con la tendenza - specie da venerdì - ad un miglioramento più deciso associato a maggior soleggiamento e un po' di vento da nord. Temperature che si manterranno tipicamente invernali, con gelate notturne.

Temperature in calo

Nella giornata di mercoledì 18 gennaio le minime sono scese sotto lo zero in diverse località della nostra provincia. A Maggio la temperatura ha raggiunto i -5°, sul Cornizzolo - 2,8°, ma il picco più basso è stato registrato a Orscellera (Piani di Bobbio) con -7,2°.