Chiude la sede del corriere, le lettere vengono abbandonate per strada. Il caso a Lecco

E' un vero e proprio caso quello che, da qualche tempo a questa parte, si sta verificando a Lecco. Nell'ultimo periodo più di una persona residente all'interno del territorio cittadino, ma anche fuori, ha infatti ricevuto degli avvisi inerenti a delle bollette non pagate. Il problema? Le stesse non erano proprio arrivate nelle cassette dei destinatari, ma erano state abbandonate all'esterno della sede, ormai chiusa, del corriere Nexive, che dal 2021 fa parte del gruppo Poste Italiane, ubicata in corso Promessi Sposi, civico 28, una manciata di metri sotto il Tribunale di Lecco.

Lì, alla mercè di tutti, ci sono pacchi di bollette, con tanto di dati sensibili di persone che risiedono in provincia di Lecco, Monza e Brianza, Como e Sondrio intercettabili da chiunque. Ma si trovano anche distinte dei resi e pacchi postali veri e propri. «Da me contattato, il centralino del corriere mi ha chiesto d'inviare una e-mail con i miei dati per verificare lo stato della spedizione. Insospettito, mi sono voluto recare direttamente presso il centro di smistamento per intercettare la mia lettera e mi sono trovato davanti solamente un portone chiuso e l'insegna dell'azienda buttata per terra insieme alle lettere», ci ha raccontato un cittadino. Una situazione di disagio per lui e per altre centinaia di persone, almeno a malcontare il numero delle buste lasciate a marcire sull'asfalto.