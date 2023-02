Notai di Como e Lecco: confermati i tre consiglieri uscenti. I nomi della "squadra"

Il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Como e Lecco si è riunito per l’elezione di tre consiglieri. Per il prossimo triennio sono stati confermati i tre consiglieri uscenti, Piercarlo Colnaghi, Luca Donegana e Christian Nessi, che si vanno ad aggiungere agli altri consiglieri già in carica, e cioè Matteo Bullone, Elena Cavalleroni, Alberto Colombo, Federica Giazzi, Chiara Mariani, Camilla Pelizzatti, Laura Piffaretti e al presidente Massimo Sottocornola.

Eletta anche una carica regionale

"Con la riconferma dei tre consiglieri uscenti - commenta il presidente Massimo Sottocornola - la squadra del Consiglio dei Notai di Como e Lecco continuerà con determinazione nel lavoro svolto finora. Siamo pronti

a proseguire le nostre attività nell’interesse dei cittadini e a portare avanti nuovi progetti e iniziative". Contestualmente si è svolta anche l’elezione di una carica regionale: Chiara Mariani è stata votata come rappresentante presso il Comitato Notarile Regionale Lombardo.