A Lecco torna la Notte Bianca: «Ma non sia un'occasione per fare i vandali»

Il centro della città vivrà fino a tarda notte. Torna la Notte bianca di Lecco, all'insegna della cultura e dell'intrattenimento, l’evento organizzato da Comune di Lecco e LTM in collaborazione con Confcommercio Lecco. Giochi per bambini, luoghi della cultura gratuiti, artisti di strada, spettacoli in piazza, teatro, musica e negozi aperti: sabato 17 luglio Lecco torna a illuminarsi anche di sera per un appuntamento immancabile nell’estate dei lecchesi, che quest’anno ritorna ricco di momenti dedicati a tutte le fasce d’età.

«No ai vandalismi»

«Portiamo un ricco programma nonostante le normative anti-Covid, considerando anche le varie attività collaterali inserite nel programma - ha presentato l'iniziativa l'assessore del Comune di Lecco alla Cultura Simona Piazza -. Staremo insieme dall’orario dell’aperitivo fino alle 23.30, quando inizierà il grande concerto conclusivo. La collaborazione con Confcommercio sensibilizza rispetto all’apertura dei negozi della città. L’offerta sarà libera e indistinta rispetto alle fasce d’età. Chiedo ai cittadini e ai turisti il massimo rispetto della normativa, anche se la mascherina non è obbligatoria è consigliata. Il divertimento sano permette di stare insieme rispettando tutti gli altri, senza vandalismi».

Al fianco del Comune ci sarà anche Lecchese Turismo Manifestazioni: «Sicuramente è comunque una Notte Bianca piena d’iniziative - ha spiegato il presidente Alfredo Polvara -. Tutte le famiglie potranno usufruire di giochi gonfiabili gratuiti fino a che ci sarà richiesta, alla Malpensata ci sarà musica del gruppo Spettacolaree. L’apertura dei negozi amplia il divertimento e la partecipazione».

La collaborazione sarà anche con i commercianti, come rappresentato da Alberto Riva, Direttore di Confcommercio Lecco: «Da sempre collaboriamo con l’Amministrazione per realizzare molti eventi di vario genere. Ci è stata chiesta collaborazione anche per la Notte Bianca e ci siamo messi a disposizione: sensibilizzeremo le nostre imprese con assoluta convinzione. La festa dev’essere una gioia per tutti e non deve scadere in vandalismi vari. Su questo tema ci sarà, nei prossimi giorni, della prova della collaborazione che c’è tra Confcommercio Lecco e il Comune».