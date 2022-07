Lecco si apre all'estate: Notte Bianca e Jazz Festival pronti a partire

Due grande classiche sono pronte a tornare a Lecco. Comune e gli altri organizzatori hanno definito i programmi di Notte Bianca, in arrivo sabato 16, e Jazz Festival, che si terrà dal 21 al 24 luglio. Guardando alla prima manifestazione in programma, che si chiuderà intorno all'una di notte, “i musei saranno aperti, con ingresso gratuito, fino alle 23 con la possibilità di sostenere delle visite gratuite”, ha premesso Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco. Al fianco delle iniziative comunali “vi è LTM per la parte ricreativa, con intrattenimento musicale, giri con le Lucie e tanti momenti teatrali, anche per i bambini”. L’occasione “è per vivere la nostra città e offrire ai cittadini, ma anche ai turisti, il modo di vivere Lecco tra eventi e cultura”.

“Quest’anno abbiamo pensato alle famiglie, tra artisti da strada distribuiti per il centro, giri con le Lucie sempre più richiesti e giochi gonfiabili. Magari sarà una Notte Bianca più tranquilla, ma sarà una serata tutta da gustare”. Per chiudere, alle ore 24, “è stato organizzato lo spettacolo “Manto di stelle” con trampolieri e costumi illuminati, un momento molto scenico per tutti”, ha spiegato invece Alfredo Polvara, responsabile eventi di LTM.

Lecco Jazz Festival 2022

“L’appuntamento è importantissimo per la cultura lecchese, promosso già durante la scorsa amministrazione - ha ripreso parola il vicesindaco Piazza -. Insieme ad Acel promuoviamo un momento culturalmente molto importante, quest’anno caratterizzato da un fine settimana denso di eventi, che si perdono dal centro città fino ai rioni, con l’obiettivo di valorizzarci ai luoghi in cui i cittadini vivono e hanno la propria quotidianità”. Gli artisti “saranno internazionali, europei e non”.

“La città sarà ancora più viva rispetto al solito, in questi momenti di grande caldo serve rigenerarsi stando insieme, assorbendo positivamente cultura e intrattenimento - ha spiegato Giuseppe Borgonovo, presidente di Acel Energie, main sponsor della kermesse -. L’assessore Piazza ha avuto una felice intuizione con Lecco Jazz Festival, iniziativa di assoluto valore che rende la città più viva e vitale, in grado di fungere da richiamo per tutta la nostra regione. Per noi il jazz è energia, creatività e passione”.

“La scelta è stata quella di concentrare gli eventi in un programma lungo quattro giorni, molto intenso, che vede protagonisti degli artisti di punta intorno alle 21”. I grandi nomi sono Horacio Hernandez, batterista cubano, e Birali Lagrene, chitarrista jazz fusion, “ma le altre serate non saranno da meno”. La quattro giorni “racchiude vari generi musicali, toccando jazz, blues, soul e via dicendo”, ha concluso Niccolò Santoro, responsabile del Settore eventi e cultura del Comune di Lecco.