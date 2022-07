La Notte Bianca non tradisce: Mandello si colora con una grande festa

A Mandello la voglia di esserci, di cantare e ballare sulle note delle canzoni del Liga si è manifestata sabato sera sabato nella piazza Leonardo da Vinci antistante il comune, dove Pro loco e amministrazione hanno organizzato la Notte Bianca.

Un happening preparato con tutti gli ingredienti del caso: negozi e bar aperti lungo la via Manzoni ad animare l'evento, con la musica dei "LigaStory", band che porta nelle piazze il tributo al rocker emiliano. Il gruppo, nato nel 2006 nella Bergamasca, ha all'attivo molte esibizioni con la tournèe che proseguirà, dopo Mandello, il 28 luglio a San Paolo D'Argon e il 30 a Bonate.

Mandello in fiore

Sabato sera, prima dell'inizio del concerto, è stato anche il momento per portare sul palco i vincitori del concorso "Mandello in fiore" voluto dall'assessore al Turismo e Tempo libero Silvia Nessi. La stessa che con la collega di giunta Doriana Pachera ha premiato i partecipanti, ovvero i cittadini dal pollice verde e dalla creatività usata nella cura del proprio giardino o del balcone, distintisi in questa gara d'esordio.

"Siamo partiti quest'anno e daremo un seguito all'niziativa per rendere Mandello sempre più bella e invitante" ha commentato Silvia Nessi. Sul primo gradino del podio Ermes Lafranconi (nella foto sotto con la moglie), conosciuto a Mandello per il legame di parentela, essendo il fratello, del vescovo emerito di Cremona Monsignor Dante. Secondo posto per Elisa Sorce e al terzo Carla Rumi. A seguire, nell'ordine: Fiorenza Colombo, Adele Birgels, Mariella Passini, Luca Anzi, Caterina Zuccoli.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)