Il Politecnico punta forte sullo sport: una palestra a disposizione degli studenti

Il Polo di Lecco del Politecnico di Milano conferma di aver un occhio di riguardo per lo sport. Dopo la Polimirun è tempo di una novità strutturale in via Previati: nella serata di martedì 20 settembre è stato inaugurato il nuovo Fit Center situato al piano terra dell’edificio ex Maternità del Campus, officiata dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta. Il centro è attrezzato con macchine Technogym di ultima generazione, per un totale di 20 postazioni fitness, e mette a disposizione degli utenti del campus una sala cardio, una sala pesi e una sala per l'allenamento a corpo libero. “Un intervento che arricchisce ulteriormente i servizi del campus lecchese, principalmente dedicato ai suoi studenti che sono intervenuti numerosi alla cerimonia di inaugurazione”, spiegano dall'Ateneo.

“Lo sport è una componente essenziale per noi - ha illustrato Resta ai presenti -. Lo dimostrano le tante iniziative e gli investimenti avviati per il miglioramento delle strutture e dei servizi, non ultimo il Fit Center. Lo sport non è semplicemente sinonimo di benessere e di qualità della vita. Lo sport è un chiaro elemento di attrazione sul territorio per tanti studenti e studentesse che scelgono il Politecnico di Milano. È un tratto distintivo che ci permette di stare al passo con le università straniere. È un’opportunità in più per quanti praticano discipline sportive ad alto livello. Lecco, in particolare, ha per natura un territorio meraviglioso che si presta a qualsiasi attività. Le iniziative organizzate dalla nostra Sport Unit arricchiscono il campus e il valore dei nostri spazi verso una dimensione sempre più accogliente di un’università che è vissuta in prima persona”.

Il nuovo laboratorio E4Sport

Nel corso della cerimonia il prorettore delegato del Polo di Lecco, Manuela Grecchi, ha inoltre sottolineato come il tema sport stia “acquisendo un ruolo centrale nell’ambito delle linee di ricerca strategiche del campus”. Ne è esempio il laboratorio interdipartimentale E4Sport - insediato presso l’ex padiglione Maternità nel 2020 - che racchiude al suo interno competenze interdisciplinari e che vede ricercatori impegnati attivamente su differenti aspetti connessi alla pratica sportiva: nuovi materiali e tecnologie per le attrezzature sportive, valutazione degli impatti sociali ed economici e tecnologie abilitanti per l'inclusione e la disabilità. Sempre nell’ambito di E4Sport, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, nel 2022 è stato avviato un nuovo filone di ricerca per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni degli atleti, degli attrezzi sportivi e riabilitativi.