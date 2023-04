Rinnovamento per la segreteria dello Spi Cgil Lecco

L'assemblea generale dello Spi Cgil Lecco ha eletto all'unanimità la nuova segreteria della categoria. Per il prossimo mandato la segretaria generale Pinuccia Cogliardi sarà affiancata dalla riconfermata Luigia Valsecchi e dal nuovo ingresso Antonio Galli, attuale direttore del Patronato Inca.

Hanno partecipato ai lavori anche il segretario generale dello Spi Lombardia Valerio Zanolla, che ha espresso soddisfazione per la piena fiducia accordata alla nuova segreteria, e il segretario generale della Ccgil Lecco Diego Riva, che ha sottolineato l'importanza della confederalità e della collaborazione tra le categorie dei lavoratori attivi e quella dei pensionati.

"Ottima esperienza politica e relazionale"

"Gli ultimi quattro anni sono stati un'ottima esperienza sia in termini politici che relazionali - spiega Valsecchi - Ringrazio i segretari di lega e i volontari, che sono la spina dorsale della nostra organizzazione e che tanto hanno fatto durante il terribile periodo pandemico per tenere aperte le nostre 17 sedi provinciali. Andiamo avanti tutti insieme nel nome dell'interesse generale, che non a caso è stato anche lo slogan del nostro Congresso".

Così si è espresso Galli: “Mi sento gratificato dal fatto che la scelta sia ricaduta su di me come nuovo componente di segreteria Spi. Metto a disposizione dell'organizzazione l'esperienza acquisita da direttore Inca e le mie conoscenze del mondo della previdenza e dell'assistenza, e sono disponibile a misurarmi con nuove sfide".

C'è stato spazio inoltre per un saluto ai componenti di segreteria uscenti, Mauro Crimella e Guerrino Donegà, che in formule diverse hanno dichiarato di voler rimanere legati all'organizzazione. La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale.