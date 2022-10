Il Comune di Lecco vuole costruire una nuova stazione dei pullman

Poco più di trentottomila euro per capire se si può realizzare una nuova stazione dei pullman nell'area verde di via Balicco. È la cifra stanziata dal Comune di Lecco per commissionare lo studio di fattibilità "per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica per la dislocazione del terminal bus con accesso" dalla sopracitata via, che si trova a poca distanza dal centro cittadino e dalla stazione.

Lo studio di fattibilità per il nuovo terminal

Il progetto è stato affidato allo studio Zuanier Associati di Venezia e ammonta a 38.064 euro, lievemente più basso rispetto alla base d'asta di 31.700 euro. Chiaramente siamo ancora ben lontani dal poter dire che quella zona diventerà effettivamente uno nuovo "scalo" anche per turisti e studenti che frequentano la città, ma l'idea del Comune è quella di scaricare dalla stazione ferroviaria il traffico su gomma, che indubbiamente rappresenta una criticità non da poco anche considerando la presenza della Zona a traffico limitato che regola la logistica della piazza.

I tempi, comunque, si prospettano lunghi e i lavori riguarderebbero anche i collegamenti con le vie limitrofe, vista la presenza di vari edifici in quella zona e la necessità di creare ulteriori "linee" di passaggio per i mezzi.