Ponte Vecchio, si cambia rotta: nel fine settimana rimane aperto

I dati delle festività hanno convinto: il ponte Vecchio rimane aperto in uscita nel fine settimana. Scaduta con l'arrivo della nuova settimana, l'ordinanza firmata per il periodo natalizio è stata rinnovata dal Comune di Lecco. Il tutto “in seguito alla sperimentazione viabilistica e considerate le rilevazioni tecniche effettuate sui dati di flusso e di attraversamento”, che ha portato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni a stabilire per il ponte Azzone Visconti le seguenti regole di transito, così semplificate, per fasce orarie:

in ingresso in Lecco, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 11;

in uscita da Lecco, tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 20.

L’ordinanza dirigenziale entrerà in vigore a partire domani, sabato 14 gennaio. Il ponte Azzone Visconti rimarrà chiuso al traffico veicolare nelle altre fasce orarie, come da precedente decisione presa dal Comune.