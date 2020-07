Nuovi orari per gli uffici di Poste italiane nel comune di Lecco

Poste Italiane ha riorganizzato la rete degli uffici postali e adottato diverse misure di sicurezza, tra cui la sanificazione degli uffici e l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass in tutte le postazioni front-office non dotate di vetro blindato, e il posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento fisico fra le persone.

Nell'attuale momento di graduale ripresa delle attività, questi gli orari di apertura al pubblico già in vigore in città da lunedì 13 luglio e fino al 29 agosto:

Lecco 1 - via Belvedere 53, aperto martedì (8.20-13.45), giovedì (8.20-13.45) e sabato (8.20-12.45) - tel. 0341 365726.

Lecco 2 - corso Martiri della Liberazione 152, aperto lunedì, mercoledì e venerdì, 8.20-13.45 (tel. 0341 365650).

Lecco 3 - corso Giacomo Matteotti 58, aperto lunedì, mercoledì e venerdì, 8.20-13.35 (tel. 0341 284435).

Lecco 4 - corso Emanuele Filiberto 78, aperto martedì e giovedì (8.20-13.35) e sabato (8.20-12.35) - tel. 0341 420560.

Lecco 5 - via dell'Eremo 9 (hall Ospedale Manzoni), aperto martedì e giovedì (8.20-13.45) e sabato (8.20-12.45) - tel. 0341 497055.

Rimangono invariati gli orari e le aperture di Lecco centro viale Dante 27 (tel. 0341 226239), da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05; sabato dalle 8.20 alle 12.35 e Lecco 8 - via Belfiore 52, da lunedì a venerdì 8.20-13.35; sabato 8.20-12.35 (tel. 0341 256611). Dal 10 al 14 agosto la sede centrale di viale Dante chiuderà alle 13.35; al pomeriggio sarà aperto fino alle 19.05 l'ufficio postale di Valmadrera (tel. 0341 204531).

Disponibili i servizi online

Inoltre, informa il Comune di Lecco, sono sempre disponibili i servizi online (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta, SPID PosteId). Infine i pensionati italiani di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19. Maggiori informazioni a questo collegamento.