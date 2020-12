Nuovi servizi per alunni e famiglie alla scuola primaria di Pescate

Il prossimo anno scolastico le elementari di Pescate attiveranno una serie di nuovi servizi per alunni e famiglie, a partire dal doposcuola. Lo ha annunciato oggi l'Amministrazione comunale: «Gli istituti di Pescate si avvicinano sempre di più alle scuole private e soprattutto ai college inglesi in termini di servizi alle famiglie, e proprio con questo paragone il prossimo anno vedrà un'importante novità per la scuola primaria G. Marconi».

Partirà infatti a settembre 2021 il servizio post scuola per gli alunni con i genitori che lavorano, e che potranno lasciare i loro figli a scuola fino alle ore 18. Gli alunni potranno quindi fermarsi a scuola dopo le 16 e cioè dopo la fine delle lezioni curriculari, fare merenda insieme e poi svolgere i compiti e le attività di approfondimento assistiti da insegnanti specializzati incaricati dal Comune.

«I genitori che lavorano oltre al prescuola gratuito del mattino fin dalle ore 7.30, già oggi organizzato dal Comune di Pescate, potranno lasciare i figli tutta la giornata e venirli a ritirare dopo il lavoro, liberi da compiti e impegni scolastici per il giorno dopo» - ha fatto sapere il sindaco Dante De Capitani.

Il costo del nuovo servizio è di 60 euro mensili e prevede la merenda ai bambini, copertura assicurativa, assistenza degli insegnanti e pulizia degli ambienti. Sarà possibile iscriversi al nuovo servizio anche per lasciare il bambino al pomeriggio nei casi di necessità, alla tariffa omnicomprensiva di cinque euro al giorno.

«Un'iniziativa innovativa e riservata ai cittadini di Pescate ma anche a tutte le famiglie del territorio, che dimostra l'attenzione dell'amministrazione di Pescate nei confronti delle proprie scuole e la volontà di aprire gli istituti del paese alle necessità e alle esigenze di tutto il territorio provinciale».