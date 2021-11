Sala al Barro ha asilo e oratorio rinnovati: festa per tutta la comunità

L'asilo di Sala al Barro riapre le porte alla comunità. Sono state infatti concluse le opere di riqualificazione che hanno interessato il complesso della scuola materna, che durante questi gironi di festa è stata interessata dal momento inaugurale cui hanno preso parte tanti bambini, con le rispettive famiglie, oltre alle insegnanti. L'oratorio, chiusa una lavorazione durata mesi, sarà aperto per tre giorni durante la settimana, in concomitanza con le attività del catechismo.

“Siamo soddisfatti per il risultato, possiamo offrire ai bambini un ambiente accogliente e sempre più qualificato, mentre i ragazzi dell'oratorio avranno a disposizione una struttura più idonea per i loro momenti di crescita e divertimento. Ringraziamo tutti per la collaborazione, don compresi visto che negli anni hanno voluto con forza questa prima parte di lavori”, ci raccontano le insegnanti. Resta da ristrutturare un altro salone, oltre al necessario cambio di alcuni serramenti e al rifacimento delle facciate esterne.

Il nuovo asilo di Sala al Barro

Al piano terra, dove si trova il salone, è stato installato un blocco di bagni con spogliatoi, con tanto di accesso immediato agli impianti che si trovano nell'area esterna; installate anche le porte antipanico e messi a norma gli impianti. Riqualificata anche la cucina, ora autonoma, mentre il riscaldamento è stato interesato dalla zonizzazione; sempre al piano terra è stata rivisitata la sala dedicata alla memoria di don Mario Tocchetti. Al secondo piano si trovano le aule per le lezioni di catechismo ed è stata installata una cucina dedicata all'attività dell'asilo. Il tetto è stato completamente rifatto, così come sono stati ritoccati gli elementi strutturali in calcestruzzo. Riqualificato, infine, il monumento ai caduti che fa parte del complesso.

Al taglio del nastro erano presenti don Erasmo Rebecchi, responsabile della comunità di Galbiate, il sindaco Pier Giovanni Montanelli, parte della Giunta comunale, i responsabili dell'azienda che ha realizzato le opere con architetto, ingegnere e la direttirice Roberta Gilardi.