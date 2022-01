Il limite di velocità sulla SP66 a Vendrogno scende a 30 chilometri orari

Stop alla velocità eccessiva dei veicoli sulla Strada Provinciale 66 a Vendrogno: la Provincia di Lecco ha infatti istituito un nuovo limite, fissandolo in 30 chilometri orari sull'intero tratto.

Il provvedimento, entrato in vigore dalle 00.00 di giovedì 13 gennaio 2022 e valido sino a prossima revoca, si è reso necessario poiché, come si legge nell'ordinanza provinciale, "lo stato conservativo delle pavimentazioni e dei dispositivi per il contenimento dei veicoli evidenzia lungo ampi tratti caratteristiche prestazionali ridotte, a discapito degli standard qualitativi richiesti dalle normative vigenti e dagli utenti della strada".

Gli uffici provinciali di Viabilità, mobilità e trasporti hanno inoltre "rilevato che, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, si ritiene opportuno provvedere alla modifica dei limiti di velocità massima consentita, riducendo le attuali limitazioni vigenti a valori più consoni all'effettivo stato di conservazione della strada e delle relative pertinenze". Da qui il nuovo limite, portato a 30 km/h, per i veicoli in transito sulla strada.