Lecco è "Land of colors": come nasce l'idea del city brand nostrano

Il chiacchieratissimo city brand di Lecco ha visto definitivamente la luce. "Lecco, land of colors", questo il payoff che accompagnerà la città durante le fiere e sugli oggetti che verranno messi in vendita attraverso il merchandising, come esposto durante la conferenza stampa tenutasi nella mattinata di sabato 28 maggio. “Il brand di Lecco è stato perfezionato dopo un percorso con l’amministrazione comunale di Lecco - spiegano Studiowiki e Comune -. Mediante un sondaggio sono stati coinvolti i cittadini lecchesi che hanno espresso la loro preferenza tra 2 versioni di colori (caldi o freddi) e hanno completato la proposta di payoff Lecco “Land of....” con la parola o le parole che a loro giudizio identificavano meglio la città. L’obiettivo è stato infatti quello di sensibilizzare i lecchesi sulla vocazione turistica della città e coinvolgere le giovani generazioni, appassionandole a una nuova prospettiva di crescita (e di orgoglio) del territorio. Il documento riporta la soluzione scelta, sia nei colori sia nel payoff”.

Come nasce il nuovo logo di Lecco

L’impostazione del logo trae dal territorio “Lecco la città fra monti e acque” gli elementi distintivi.

A. MONTAGNE RIFLESSE NEL LAGO

La scomposizione delle lettere del nome si sviluppa in verticale e rappresenta lo specchiarsi delle cime delle montagne riflesse nelle acque del lago (1). Quelle montagne che impressionarono Leonardo, che le studiò e le descrisse ne “Il Codice Atlantico”, quelle acque che affascinano i lecchesi ogni giorno e accolgono turisti e viaggiatori.

B. LA TRACCIA DELL’ADDA CHE SCORRE TRA LE LETTERE

“...quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume...” La forma ristretta del lago più simile a un fiume (come raccontato da Manzoni nell’incipit dei Promessi Sposi) disegna un percorso che esiste solo a Lecco, un profilo disegnato tra le lettere L - E - C. (2).

C. LE SPONDE DEL LAGO IL MOSCHETTONE, IL PONTE VECCHIO

La parte centrale (lettere C C O) con elementi che diventano un segno distintivo dai molteplici significati:

le sponde sinuose sul lago e il viale alberato del lungolago conferiscono dinamicità al logo (3);

la forma tagliata della C ricorda l’incognita delle salite sulle vie ferrate, il moschettone stilizzato che accompagna l’approccio alle falesie, i sassi dei 220km di sentieri, un omaggio ai parchi della città con le siepi e le piante delle ville;

la lettera “O” immerge la porzione inferiore nelle acque del lago omaggiando il profilo del Ponte Azzone Visconti (5)

D. I COLORI E LA LUCE

I colori rappresentano lo spettro cromatico del paesaggio e dell’aria rarefatta che contraddistinguono Lecco. La tavolozza dei colori è stata definita attraverso uno studio accurato con una logica en plein air che coglie le sfumature che la luce genera su ogni particolare

“CRASH TEST” DEL LOGO Il logo è riproducibile su diversi tipi di materiali, adottando diverse tecniche di stampa.