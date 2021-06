Nuovo look per le panchine sul lungolago di Lecco

Iniziati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione di tutte le doghe delle panchine in legno del tratto dal monumento ai Caduti sino alle Caviate. Interventi per nuovi marciapiedi e aiuole

Proseguono a Lecco gli interventi per riqualificare gli arredi urbani del lungolago: riverniciate le panchine di metallo, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione di tutte le doghe delle panchine in legno del tratto dal monumento ai Caduti sino alle Caviate. Le doghe ancora in buono stato, dal punto di vista strutturale, saranno rigenerate e utilizzate su altre panchine che necessitano di sostituzione.

Nell'area giochi del monumento ai Caduti si è proceduto alla rimozione della vecchia pavimentazione anti-trauma, ormai usurata, e alla posa in opera di nuova pavimentazione, al fine di garantire giochi sicuri per i più piccoli. Allo stesso tempo attenzione anche ai pedoni: si è proceduto all'allargamento del marciapiede di Lungo Lario Isonzo, per garantire uno spazio più sicuro e decoroso, pronto anche per accogliere in sicurezza i turisti (spazio bus) e consentire a tutti di camminare.

Ulteriori interventi al verde, informano da Palazzo Bovara, sono appena iniziati, infine, negli spazi erbosi in piazza Stoppani e di fronte al monumento ai Marinai, dove saranno realizzate aiuole fiorite.