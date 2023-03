"Il nuovo mare", la canzone scritta a 2.000 metri di altitudine

Un brano interamente scritto e composto a 2.000 metri di altitudine, per "pesare la natura del pensiero in un ambiente quanto più lontano dalla cattività in cui è solitamente immerso". Con queste parole i Vintage Violence presentano la loro ultima canzone inedita intitolata "Il nuovo mare", in uscita oggi, venerdì 24 marzo, per Maninalto! Records.

Si tratta del primo nuovo brano della band lecchese - di Mandello per la precisione - dall'uscita del "best of" Violenza primordiale dello scorso anno. È una canzone breve e fulminea, nello stile che i Vintage Violence ci hanno fatto conoscere bene durante i loro vent'anni di carriera.

Il brano è stato scritto e composto interamente sopra i 2.000 metri di altitudine, in completa solitudine e all’aria aperta. Nessuna parola è stata aggiunta al testo una volta fatto ritorno nella civiltà: l’intento dichiarato di quest'operazione insolita di scrittura è quello di pesare la natura del pensiero - e della scrittura che ne deriva - in un ambiente naturale isolato dalla frenesia quotidiana.

Musica e testi sono stati curati da Rocco Arienti, hanno partecipato Franco Cassinelli (seconda chitarra) e Dario Senese (synth). Produzione artistica di Rocco Arienti. Registrato, mixato e masterizzato da Lorenzo Monti allo Yard Audio Studio.

La bio della band e il prossimo tour

I Vintage Violence sono uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano. Operativi dai primi anni 2000, hanno più di 400 concerti sulle spalle e 4 album all’attivo, più una raccolta acustica e un “best of” (Violenza primordiale) uscito nel 2022, con una tracklist composta da brani scelti direttamente dai fan. Nel 2021 esce l’ultimo album elettrico Mono, il cui tour ha fatto registrare svariati sold out, ultimo dei quali allo storico Bloom di Mezzago nel 2022. Numerose le collaborazioni in vent'anni di carriera, tra cui Zen Circus, Bologna Violenta e Afterhours.

I Vintage Violence saranno in tour nei prossimi mesi: venerdì 31 marzo al Mercato Sonato, Bologna (con: I Trillici); venerdì 14 aprile Wishlist Club, Roma; sabato 15 aprile Bobby's live bar, San Giacomo degli schiavoni (Campobasso); martedì 25 aprile festa della Birra, Lodi; venerdì 12 maggio Legend Club, Milano.