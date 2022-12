Il quartiere di Balma a Dervio si arricchisce con 26 nuovi posti auto

Nuovo parcheggio a Dervio: l'area, sita in via Duca d'Aosta in località Balma, è stata ufficialmente aperta oggi, mercoledì 7 dicembre.

"Il parcheggio ha 26 posti ed è molto importante per il quartiere e per la sicurezza - spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - Infatti fino a oggi le auto venivano parcheggiate sulla banchina lungo via Duca d'Aosta, che è anche strada Provinciale e passaggio del Sentiero del viandante. L'obiettivo è concentrare nel nuovo parcheggio e in quello nei pressi del Crotto del Cech tutte le auto a oggi lasciate in sosta lungo la carreggiata e garantire così un passaggio sicuro ai pedoni".

20 posti riservati ai possessori di pass

I posti auto ricavati sono sufficienti per togliere le auto da via ai Monti e via Duca d'Aosta per i residenti e i proprietari di abitazioni e seconde case. Nel nuovo parcheggio 20 posti saranno riservati ai possessori di pass residente e seconde case, uno è per disabili e gli altri saranno a pagamento orario.

"Nei prossimi giorni tutte le auto parcheggiate in banchina dovranno essere spostate nei due parcheggi con gli appositi pass o con il 'gratta e sosta' al fine di garantire il passaggio in sicurezza lungo via Duca d'Aosta a tutti i pedoni - prosegue il sindaco - Il divieto di sosta vigente lungo via Duca d'Aosta/Provinciale, che negli ultimi decenni non era mai stato applicato per l'oggettiva carenza di posti auto, dovrà ora essere rispettato in quanto il numero di parcheggi creati è ora adeguato alle esigenze del quartiere".