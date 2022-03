Donato a Telethon un nuovo mezzo: "Grazie di cuore, un regalo prezioso per i 30 anni"

Un furgone carico di solidarietà per i 30 anni di Telethon Lecco. Sul sagrato della basilica di San Nicolò sono state consegnate giovedì 17 marzo le chiavi del nuovo veicolo 9 posti per il trasporto di persone disabili. Un dono fatto alla Uildm Lecco e al coordinamento provinciale di Telethon dalle imprese CNH Industrial e Iveco. Presenti per l'occasione anche numerosi volontari impegnati ogni giorno in servizi concreti di assistenza e vicinanza alle famiglie che necessitano di un supporto, nonchè nelle iniziative a favore della ricerca medico scientifica. Dopo la benedizione di don Marco, spazio alla presentazione del mezzo e ai ringraziamenti.

"Questo furgone diventa per noi un regalo fondamentale in occasione dei 30 anni di attività di Telethon Lecco - ha dichiarato il coordinatore provinciale Renato Milani - Da parte di tutti noi, della Uildm e della Fondazione Telethon, va quidi un sentito grazie a CNH Industrial e a Iveco. Quello che stiamo preparando sarà il 31esimo anno di raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche rare. Dagli inizi a oggi abbiamo raccolto quasi 5 milioni di euro, un risultato davvero importante, un risultato fortemente voluto e frutto di un impegno che continueremo a portare avanti fino a quando non riusciremo in qualche modo a mettere la parola cura al fianco di tutte le malattie genetiche rare".

Parole condivise da Gerolamo Fontana, presidente della Uildm Lecco: "Grazie di cuore per questa donazione, gesti così ci danno la forza di andare avanti e di continuare a mobilitarci per le persone che necessitano di un sostegno, e per la ricerca. È un po' come darci benzina, che in questi periodi è anche molto cara".

Un grazie ricambiato da Silvia Savini, di CNH Industrial: "Ringrazio le associazioni, i volontari di Telethon e della Uildm Lecco, e voi tutti qui presenti per questo significativo momento. CNH è al fianco di Telethon da molti anni, crediamo fortemente nell'opera della Fondazione e dei ricercatori. Abbiamo voluto donare questo mezzo alla Uildm per sottolineare quanto il tema della mobilità sostenibile possa e debba essere declinato anche nei confronti di persone con ridotta mobilità, perchè l'accesso alla mobilità è un diritto fondamentale di ognuno di noi, che ci permette di vivere in una comunità accogliente per tutti. Questa donazione rafforza il nostro legame con Telethon, siamo convinti e certi che faremo ancora tanta strada insieme".

Renato Milani e Silvia Savini.

Sulla stessa lunghezza d'onda il collega Domenico Del Vecchio di Iveco Spa: "Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di vicinanza al territorio. Sono emozionato e orgoglioso di fare parte della mia azienda e di essere qui con voi per mettere a disposizione il mezzo che oggi doniamo, un veicolo Daily 9 posti, patente B, quindi utilizzabile con facilità da tutti. Iveco e CNH Industrial sono da sempre attente ai temi dell'inclusione e del rispetto dei diritti delle persone, soprattutto nell'ambito della mobilità".

Simona Piazza, Renato Milani e Gerolamo Fontana.

Tra gli interventi anche quello del vicesindaco di Lecco Simona Piazza, la quale ha sottolineato il valore di questa collaborazione: "Un grazie va a chi lavora nella ricerca, a chi promuove importanti raccolte fondi come quella di Telethon, ma anche a chi nel quotidiano sta accanto alle famiglie, ai ragazzi per affrontare le problematiche che possono incontrare. Penso dunque ai volontari e al loro impegno, a Telethon, a Ltm, alla parrocchia. Infine un grazie sincero va alle aziende qui presenti per questo esempio bellissimo e virtuoso di di responsabilità sociale, speriamo si possa moltiplicare nei confronti di altre realtà del territorio".