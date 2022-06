Lavorare nella pubblica amministrazione? Disponibili 30 posti fra Regione ed enti locali

Nuovo personale nella Pubblica amministrazione, fino al 20 giugno sarà ancora possibile iscriversi al primo concorso aggregato per 30 posti in Regione e in 12 enti locali.

Sono infatti ancora aperte sul sito di Aria di Regione Lombardia e lo rimarranno fino al prossimo 20 giugno, le iscrizioni al primo concorso aggregato per assumere 30 figure professionali (qui il link), 15 delle quali saranno impiegate presso 12 dei Comuni pilota e le altre 15 presso le strutture della Giunta regionale. L'obiettivo del concorso, parte integrante del progetto "Energie in comune", è di individuare figure professionali esperte in ricerca fondi nazionali ed europei, partnership pubblico-private, programmazione e gestione finanziaria.

Al via la formazione Anci

Nel frattempo al via il 15 e 16 giugno la formazione di Anci rivolta ai tecnici dei Comuni lombardi, con i primi webinar formativi rivolti ai tecnici e agli amministratori dei Comuni lombardi sulle innovazioni possibili in materia di organizzazione e di reclutamento di nuovi profili professionali, meglio in grado di affrontare le nuove sfide a cui deve far fronte la pubblica amministrazione all'indomani dell'emergenza pandemica e nell'attuazione del Pnrr.

Il piano di formazione è stato messo a punto da Anci Lombardia nell'ambito del progetto "Energie in comune: innovazione sociale e nuovo personale nella PA", finanziato con risorse del Fondo sociale europeo (Fse) e promosso in collaborazione con Regione Lombardia. Il progetto affronta le principali novità in tema di lavoro nella pubblica amministrazione introdotte dalla recente normativa che apre le porte a competenze più flessibili e orientate al risultato, maggiori margini per premiare il merito con adeguamenti economici, allo smart working e alle pari opportunità, a un più efficiente sistema di individuazione dei fabbisogni di personale e di selezione attraverso sistemi concorsuali tecnologici svolti in forma aggregata e innovativa.

I due incontri

Il primo incontro sarà tenuto dal professore Renato Ruffini, docente di public management all'Università di Milano, e riguarderà il piano integrato del personale per la nuova amministrazione. L'incontro si svolgerà mercoledì 15 giugno da remoto dalle ore 15 alle 17. Qui il link per iscriversi e partecipare.

Il secondo appuntamento si terrà il 16 giugno dalle 16 alle 18, sempre da remoto. Relatore sarà Maurilio Segalini, già dirigente del Comune di Cremona, che illustrerà ai partecipanti le novità riguardanti l'assetto organizzativo e la sua gestione alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa. Qui il link per iscriversi e partecipare.