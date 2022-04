La banda ultralarga arriva anche a Olgiate: a beneficiarne sette associazioni

Aumenta il numero dei Comuni connessi dalla fibra ottica di Open Fiber. E fra le tre nuove località della Lombardia che da questi giorni possono usufruire della connessione FTTH (fibra fino a casa), c'è anche Olgiate Molgora.

Open Fiber sta realizzando nelle cosiddette "aree bianche" (le più difficili da raggiungere) oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle Regioni coinvolte, un'infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultralarga in oltre 8,5 milioni di abitazioni in tutta Italia.

Nelle tre località lombarde (le altre due sono Carnate e Cerinao Laghetto) Open Fiber ha infatti realizzato una nuova rete estesa complessivamente per oltre 55 chilometri che in totale vede oltre 10mila unità immobiliari connesse attraverso un'infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Il piano dell'azienda nelle aree bianche coinvolge oltre 7mila comuni in tutta Italia.

Le sette associazioni servite

Sono inoltre 20 le sedi pubbliche raggiunte dalla nuova rete a banda ultralarga in questi tre comuni, che comprendono tra le altre le scuole di tutti i gradi, le sedi municipali, la biblioteca e la sede della Croce Rossa Italiana. A Olgiate, in particolare, servita la Casa delle Associazioni che racchiude ben 7 realtà associative: Italian Blues River (promozione musicale ed eventi), L'Acero (servizi rivolti agli anziani), Gruppo Antincendio, Caritas San Zeno (attiva nella preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari per famiglie indigenti), Arissala (insegnamento della lingua araba ai minori), Alta Marea (promozione di eventi per giovani), Auser (trasporto anziani e disabili).