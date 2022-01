Un caso covid nello staff, salta l'atteso show di Solenghi e Lopez a Olginate

"The show must go on". Ma non con il covid. A causa del rilevamento di un caso positivo riscontrato nello staff della compagnia teatrale di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, lo show in programma ieri sera al Jolly di Olginate è stato rimandato a data da destinarsi, ma si terrà comunque appena possibile. Lo hanno reso noto i volontari dello staff del Jolly impegnati da tempo a programmare un'imperdibile "rassegna di big" iniziata a novembre con Gene Gnocchi e il suo monologo di successo, per proi proseguire fino a questa primavera con nuovi spettacoli.

Il secondo appuntamento, quello con il celebre duo Solenghi e Lopez in programma nella serata di venerdì 7 gennaio è però saltato all'ultimo momento. "Siamo profondamente rammaricati per questa situazione che chiaramente è indipendente dalla nostra volontà" - hanno subito fatto sapere i volontari guidati da Mattia Morandi annunciando che l'atteso evento verrà recuperato e che nei prossimi giorni verrà definita la nuova data.

"E fu così che dopo mesi di lavoro, di programmazione, di telefonate, di ore e ore trascorse ad organizzare tutto al meglio, questo virus maledetto ci ha fregato al fotofinish - hanno poi commentato i volontari di teatro e parrocchia al termine di una serata non facile - Con il palco allestito a festa come non mai, con strutture nuove di pacca, costumi appena stirati pronti per essere indossati, proprio poco prima di aprire il sipario il covid ci ha beffato..."

"Recupereremo con tutti i 423 carissimi amici che hanno creduto in noi"

"Verrebbe francamente voglia di gettare la spugna e di ammettere che 'ha vinto lui' e che non vale la pena di sbattersi per cercare faticosamente di 'ripartire insieme'. Ma gettare la spugna vorrebbe dire davvero dargliela vinta. E invece noi del Jolly, 'tridosati', super green passati, cocciuti e determinati, non ci arrendiamo e anzi rilanciamo. Recupereremo questa data, eccome. E lo faremo con tutti i 423 carissimi amici che ci hanno creduto insieme a noi. Nonostante tutto. Siamo già al lavoro per individuare la nuova data, giusto per dimostrare quanto sopra. A presto e grazie a tutti per il sostegno".