Continua l'impegno dei Lions per il territorio: un defibrillatore anche a Olginate

Da ieri a Olginate c'è un defibrillatore in più a disposizione della cittadinanza in caso di necessità. Il nuovo Dae è stato posizionato all'altezza della Trattoria Cantù, mettendo così in sicurezza anche il tratto di ciclabile più lontano dal centro. "Un grazie di cuore va a Lions Club Valle San Martino, Trattoria Cantù, Olginatese Trasporti e Centro Coordinamento Radio Soccorso per questo prezioso dono" - ha commentato l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Passoni.

Il Dae è stato consegnato nei giorni scorsi da una delegazione Lions guidata dal presidente Patrizia Guglielmana, da Luigi Torri e dal sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi. "Donare un defibrillatore alla popolazione ha un doppio valore etico e sociale perché salvare una vita è un bene assoluto. Da parte nostra stiamo cercando di dare un contributo concreto alla potenziamento di questi impianti di pronto intervento per la salute e la sicurezza" - commentano i Lions.

Già due anni fa, infatti, grazie ai Lions era stata installata una postazione salvavita sul territorio di Vercurago, lo scorso mese di giugno un secondo Dae era stato collocato a Erve, adesso l'inaugurazione a Olginate presso lo storico ristorante di Via Milano 97, di cui è titolare Roberto Cantù.

"Il Lions club Val San Martino crede nell’importanza del progetto che prevede un potenziamento del numero di defibrillatori sul territorio - aggiunge Luigi Torri - dall’installazione alla formazione fino all’utilizzo dei defibrillatori. Questo perchè siamo convinti che la popolazione possa collaborare attivamente e vivere con fiducia la presenza di queste apparecchiature a vantaggio dell’intera collettività, per poter più facilmente e prontamente intervenire in caso di arresto cardiaco".

I Lions hanno infine voluto esprimere a loro volta un ringraziamento nei confronti degli sponsor "Trattoria Cantù e Olginatese Trasporti che insieme hanno voluto condividere questo progetto di cardioprotezione sul territorio. Un grazie va inoltre al Ccrs Lecco, alle Amministrazione comunali e alla Pubblica Assistenza Areu lombardia".