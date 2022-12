"Questo Natale non ci paccare": le feste solidali targate Olginate

Quattro giornate per un Natale più solidale. A Olginate le feste guardano anche ai più bisognosi grazie a un'iniziativa congiunta di Comune e associazioni, e aperta alla generosità della cittadinanza. L'obiettivo è quello di raccogliere cibo e pacchi dono a favore di chi si trova in difficoltà. Il titolo è senza dubbio originale e azzeccato: "Questo Natale non ci paccare!".

"Abbiamo bisogno di te - si legge nella presentazione dell'iniziativa - Raccogliamo viveri e prepariamo pacchi dono per rendere questo Natale speciale per tutti. Puoi venire a darci una mano nelle seguenti giornate".

Per l'intera giornata di sabato 17 dicembre è prevista una raccolta viveri presso i supermercati Carrefour, Penny Market ed MD di Olginate: "Ti aspettiamo anche per donare!". Mercoledì 21 e giovedì 22 dalle ore 16 presso lo "Spazzio Stupidero" a Capiate gli interessati potranno partecipare alla preparazione dei pacchi regalo. Venerdì 23, invece, dalle ore 9, ritrovo sempre allo "Spazzio Stupidero" per la consegna dei doni.