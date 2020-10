Giovane soccorsa nella notte per intossicazione etilica, è il terzo caso in pochi giorni

Un'altra persona soccorsa per eccesso di alcol, e ancora una volta si è trattato di un giovane. L'ultimo episodio si è registrato la scorsa notte, quella tra sabato e domenica, a Olginate dove una ragazza di 16 anni si è sentita male a seguito di una intossicazione etilica ed è stato necessario allertare il 118.

Sul posto si è portata un'ambulanza dei Volontari del Soccorso du Calolzio in codice giallo. Dopo lo spavento iniziale le condizioni della giovane sono per fortuna apparsa poi meno gravi e l'intervento - attivato poco dopo la mezzanotte - è proseguito in codice verde. Per lei è stato comunque necessario il trasporto in ospedale.

Nei giorni scorsi un'altra ragazzina era stata soccorsa anche nella vicina Garlate sempre per aver bevuto troppo. Di recente si è poi reso necessario l'intervento dell'ambulanza anche a Dorio per prestare aiuto a un 21enne che aveva alzato troppo il gomito e a Missaglia per un 50enne nelle stesse condizioni.