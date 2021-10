Il cinema teatro di Olginate cala i Jolly: big in arrivo e una ricca rassegna al via

Hanno lavorato dietro le quinte per proporre alla cittadinanza una programmazione ricca e di qualità con proposte per tutte le età. E ci sono riusciti, calando anche il jolly caratterizzato dagli spettacoli di sei "big". Stiamo parlando dei volontari dello staff del cinema teatro Jolly di Olginate che ieri, sabato 2 ottobre, hanno presentato la rassegna al via nel locale ristrutturato quattro anni fa e desideroso come tanti, di ripartire. Tre le tipologie degli eventi proposti nella sala di proprietà della parrocchia di Sant'Agnese: oltre al cinema ci saranno infatti anche teatro e musica, come illustrato dal portavoce Mattia Morandi e dal responsabile cinema Manuel Missana, sul palco per l'occasione insieme al parroco don Matteo Gignoli.

"Ringrazio i volontari per l'impegno che dedicano ogni giorno di più a questa realtà, molto importante dal punto di vista sociale, culturale e aggregativo - ha commentato don Matteo Gignoli - C'è poi il desiderio di ripartenza, di farlo nel rispetto delle regole e dello stare insieme con iniziative valide. E questa è un'ottima occasione".

Mattia Morandi e Manuel Missana hanno poi snocciolato i dati relativi al cinema teatro Jolly, presentando quindi il calendario degli eventi, ringraziando gli sponsor per il prezioso sostegno (AAG Stucchi di Olginate, Carlo Salvi di Garlate, Ottica Corti di Olginate e altri ancora) e tutto il team di collaboratori e volontari, una sessantina, che permettono alla sala, 423 poltrone a disposizione, di funzionare al meglio e di dare vita a una rassegna che vedrà salire sul palco anche artisti e attori del calibro di Gene Gnocchi, Enrico Bertolino, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Enzo Iacchetti e Giacomo Poretti.

"Sarà proprio la sala di via don Gnocchi 15 ad ospitare il corposo programma di eventi che caratterizzerà la nuova stagione artistica del Cinema Teatro Jolly offrendo molteplici occasioni culturali di vario genere e dedicate a target diversi per età ed interessi - ha spiegato Mattia Morandi - Cinema naturalmente, ma anche tanto teatro e musica di qualità. Questi sono gli elementi principali che caratterizzeranno i prossimi mesi fino all’estate 2022 quando tornerà a grande richiesta il cinema all’aperto. Proprio quest’ultimo ha tenuto banco nei mesi estivi appena trascorsi, grazie ad un impegno importante che lo staff di volontari ha messo in campo per garantire oltre 40 serate sotto le stelle, da giugno a fine agosto. Una iniziativa che ha riscosso notevole successo ed apprezzamento, con oltre 1000 presenze registrate. Anche nella nuova rassegna al via il 23 ottobre speriamo il richiamare pubblico non solo da Olginate e dintorni, ma anche dalla valle San Martino e dela Lecchese".

Manuel Missana, Mattia Morandi e don Matteo Gignoli.

"La nuova stagione è stata organizzata con la collaborazione del Comune di Olginate e dell’Associazione culturale Agorà, da oltre 10 anni attiva sul territorio con numerose e variegate proposte culturali - ha aggiunto Morandi - Innanzitutto il cinema Jolly prosegue la sua attività cinematografica che prevede proiezioni ogni venerdì, sabato e domenica sera. Il sabato e la domenica anche alle ore 17.00. Giovedì 30 settembre prenderà il via anche la prima parte della rassegna di film “speciali” che si terrà ogni giovedì con replica il lunedì successivo sempre ore 21.00. In ogni caso l’accesso sarà consentito ai possessori di green pass, in linea con le vigenti disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Anche questa sarà una bella occasione per ripartire insieme".

Le proposte e il programma

I responsabili consigliano l’acquisto dei biglietti online tramite il sito www.cinemateatrojolly.it. E sempre a quest sito si potrà far riferimento per conoscere tutto il calendario degli eventi: il "Teatro Grandi Nomi" e il "Teatro Bambini e Famiglie" rispettivamente con 5 spettacoli. Sul palco salirà anche l'assocoazione garlatese Tramm guidata da Matteo Polvara, che già due anni fa con il "Pinocchio Scomposto" aveva conquistato il pubblico olginatese e non solo.

Da segnalare inoltre lo show (sabato 13 novembre) dell'atteso concorso canoro "Musica per il Maestro" organizzato insieme all'associazione Agorà di Valgreghentino guidata da Gian Pietro Panzeri, con la quale i volontari del Jolly hanno stretto da tempo una proficua collaborazione. E poi ancora la musica con i tre spettacolo/tributo a Frabrizio De Andrè, I Queen e il duo Renato Zero e Laura Pausini (Clicca sull'immagine sotto con la locanina per vedere tutti gli eventi nei dettagli con le date).

Il Teatro "I grandi nomi"

Venerdì 19 NOVEMBRE 2021 ore 21- O CI PENSA DIO O CI PENSO IO! - Con GENE GNOCCHI regia Marco Caronna produzione International Music and Arts Venerdì 7 GENNAIO 2022 ore 21 - MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW - Con la JAZZ COMPANY diretta dal Maestro Gabriele Comeglio produzione International Music and Arts. Venerdì 21 GENNAIO 2022 ore 21 - INSTANT THEATRE 2022 - Di ENRICO BERTOLINO, regia Massimo Navone, produzione ITC 2000. Sabato 5 FEBBRAIO 2022 ore 21 - INTERVISTA CONFIDENZIALE Con ENZO IACCHETTI - Enzo nazionale, sempre amato e acclamato dal pubblico. L'interlocutore sul palco, insieme ad Enzo Iacchetti, sarà Giorgio Centamore. Sabato 26 MARZO 2022 ore 21 - CHIEDIMI SE SONO DI TURNO - Di e con GIACOMO PORETTI - Regia di Andrea Chiodi.

I contatti per ulteriori informazioni, costi e prenotazioni

Costo del biglietto singolo per questi 5 eventi con i "big": 30 Euro - Abbonamento 5 spettacoli: 120 Euro. Prevendite e tutte le info sia su questi spettacoli che su tutti gli altri in calendario (Cinema, teatro e musica) li potete trovare sul sito www.cinemateatrojolly.it oppure contattando il numero di telefono 3384149516 o scricendo alla mail cinemateatrojolly@gmail.com