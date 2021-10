Lavori sul Lungoadda, tratta chiusa un mese anche a pedoni e ciclisti

Una tratta della pista ciclopedonale di Olginate totalmente chiusa al passaggio per circa un mese. Non solo - come avviene in generale - ai veicoli, ma anche a pedoni e ciclisti. Il provvedimento provvisorio è entrato in vigore nei giorni scorsi nell'area a lago interessata dai lavori per la nuova area attrezzata e la pavimentazione.

"Per opportuna conoscenza - fa sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Marco Passoni - si comunica che, a causa dei lavori in corso sul lungolago di Olginate, per un mese e comunque fino a fine lavori, è interdetto il passaggio sul lungolago a chiunque, pedoni e ciclisti compresi, dall'intersezione con via Cesare Cantù al civico 3 fino a Piazza 18.08.1909, la piazza dove si tiene il mercato. I lavori interessano in particolare la la nuova pavimentazione e la nuova illuminazione".

Nel complesso le opere di riqualifica dell'area a lago erano iniziate a fine aprile in base a un progetto promosso dal Comune di Olginate e concordato con il Parco Adda Nord. In base al cronoprogramma inziale l'intervento dovrebbe essere completato a dicembre.