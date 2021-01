Riqualifica energetica, entrano nel vivo i lavori del palazzetto di Olginate

A Olginate hanno preso il via i lavori di riqualificazione energetica del Palazzetto dello sport comunale "Iginio Ravasio". Lo ha annunciato il sindaco Marco Passoni, precisando che l'intervento permetterà una riduzione rilevante dei costi di gestione e la risoluzione del problema delle infiltrazioni che in passato avevano creato diversi disagi.

«I lavori prevedono il rifacimento del tetto e il posizionamento del cappotto esterno, per un quadro economico pari a 500.000 euro - ha spiegato il sindaco - il 50% della spesa è finanziata con risorse proprie, mentre l'altro 50% tramite un finanziamento regionale».

A conclusione dei lavori verrà effettuato un sopralluogo del parquet con la ditta che si è occupata della posa della nuova pavimentazione per valutare lo stato di usura e per quantificare un intervento di sistemazione di alcune zone rovinate.

«La posa del parquet nel 2016 in collaborazione con la società Npo Olginate prima dell'intervento al tetto si era resa necessaria per permettere alla società stessa di poter continuare a partecipare al campionato di Serie B senza doversi trasferire in un altro Palazzetto - conclude Passoni - Con questo nuovo intervento Olginate avrà a disposizione un Palazzetto rinnovato, efficiente e conforme alle nuove norme». Le opere in corso dovrebbero essere completate entro aprile.